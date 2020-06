Girona no tindrà cap foguera per Sant Joan i els actes seran mínims

La revetlla de Sant Joan a la ciutat de Girona podria fer-se sense cap foguera, tot i que rencara queden alguns dies per poder presentar la sol·licitud. Ara mateix no hi ha cap petició per celebrar la nit de Sant Joan encenent un gran foc a cap barri de la ciutat, segons han informat fonts municipals, quan altres anys n'hi havia en diversos punts.

Els condicionants per poder complir amb els requisits de seguretat i higiene han fet enrere possibles sol·licituds. Fins i tot una de les més emblemàtiques, la que organitza l'Associació de Veïns Vista Alegre-Carme, que inicialment havia fet la petició. Aquest barri celebra la festa major sempre a l'entorn de Sant Joan i ha suspès els actes, com ha passat també en molts altres veïnats gironins. Tampoc es farà la foguera als jardins de Fora Muralla del barri de les Pedreres, que en els darrers anys havia esdevingut un punt de referència de la cultura popular i tradicional catalana i que servia com a colofó dels actes de rebuda de la flama del Canigó.

Ara per ara, l'Ajuntament només ha rebut una petició per celebrar un acte relacionat amb la revetlla de Sant Joan i que es faci a l'aire lliure. Es tracta d'un sopar a la fresca al carrer Josep Maria ­Corredor i Pomés, al barri de Montilivi. És un àpat que es fa des de fa anys i que compta amb una quarantena de comensals i en el qual cadascú es porta el seu menjar. L'Ajuntament ha autoritzat el sopar però s'hauran de respectar les distàncies de seguretat entre els participants i tothom haurà d'estar assegut.

Hi haurà flama del Canigó

Mentrestant, Òmnium Cultural manté els actes per portar la flama del Canigó arreu del territori català. Com cada 22 de juny, regeneraran la flama i preveuen portar-la a tantes ciutats i pobles com sigui possible. Es farà «per tots els que ja no hi són i pels que comencem de nou a caminar».

A la ciutat de Girona hi arribarà com sempre el 23 de juny, però encara s'està estudiant com es rebrà, segons ha explicat Sergi Font, de l'entitat. El que està clar és que no es farà una rebuda massiva ni cap cercavila com havia passat altres anys. Font ha confirmat que la flama arribarà a les set de la tarda a la plaça del Vi i que durant una hora hi podrà anar qui vulgui a recollir el foc. Allà Josep Maria Puigvert, membre de protecció civil i vinculat al món sanitari, llegirà un manifest. Posteriorment s'encendrà un foc al campanar de la Catedral que quedarà il·luminat tota la nit.