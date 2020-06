El PSC diu que Madrenas oculta la seva «desídia» per Girona darrera la política catalana

La portaveu del grup municipal del PSC a l'ajuntament de Girona, Silvia Paneque, creu que l'alcaldessa Marta Madrenas (JxCat) oculta la seva "desídia" per la ciutat i la seva gestió darrera la política catalana.

Paneque ha analitzat aquest dilluns el primer any de govern gironí i ha insistit que Madrenas ha acumulat "molts titulars i poca feina", amb propostes anunciades pendents de dur-se a terme en el que s'entén com un acte de "propaganda".

La socialista considera que el de l'alcaldessa és només un exemple que, a Girona, la política catalana s'ha utilitzat "per amagar la desídia per la ciutat i la gestió del dia a dia", encara que sense citar noms d'antecessors en el càrrec com Carles Puigdemont, que va acabar al front de la Generalitat.

Sílvia Paneque destaca que Marta Madrenas busca el "protagonisme" quan apareix alguna qüestió que supera l'àmbit local, "sobretot quan hi ha controvèrsia o possibilitat de polèmica".

Paneque reivindica que "diferents grups d'esquerres" estan d'acord en recuperar "la prioritat com a ciutat" i assegura que la realitat local no s'esvaeix en cas d'unes hipotètiques eleccions catalanes en resposta a un suposat paper destacat en aquests comicis de Madrenas.

Per la líder del grup municipal del PSC, Girona segueix "parada" i "sense projecte de calat" per part del seu actual govern amb problemàtiques que apunten la "bretxa socioeconòmica", la "seguretat" i "l'incivisme".

Silvia Paneque ha concretat en un increment d'un 16 per cent en els delictes o al fet que el 15 per cent de famílies compta amb ingressos inferiors a mil euros.

"Es tracta d'un govern sense rumb, que ha renunciat absolutament a un projecte propi de ciutat", ha conclòs Paneque, que ha recordat que Madrenas no compta amb majoria estable "per emprendre polítiques de veritat".