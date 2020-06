Salt no té cap notificació de renúncia d'Ikea i manté que ho té tot a punt

«En els últims contactes que hem tingut amb Ikea en cap moment ens han dit que abandonen», assegura l'alcalde de Salt, Jordi Viñas. El batlle exposa que l'Ajuntament saltenc no ha rebut «cap notificació oficial» de renúncia d'instal·lar-se a Salt. Les relacions i reunions amb representants l'empresa sempre han sigut molt discretes i hi han participat tant Viñas com el tinent d'alcaldia, Àlex Barceló. Dins d'aquesta cautela, l'alcalde no revela quan ha estat la darrera de les comunicacions entre les dues parts.

«El "no", no el tenim», insisteix Viñas. D'aquesta manera, el batlle saltenc surt al pas de l'entrevista a la directora general d'Ikea Espanya, Petra Axdorff, publicada per Diari de Girona en l'edició d'ahir. A Axdorff se li preguntava pel projecte d'obertura d'un establiment a les comarques gironines - presumptament a la vila de Salt-. La representant de l'empresa de mobles deixava clar que «obrir botigues de molts metres quadrats i magatzem annex no està entre els projectes d'Ikea a escala mundial» i afegeia que el que volen ara és «situar botigues a prop dels clients amb noves experiències de compra».

L'alcalde de Salt recorda que l'any 2017 van aprovar l'avanç del pla especial del sector sudi repeteix el que ha anat dient en els darrers mesos i anys. «Estem preparats per si venen, desenvolupar tot el sector». També apunta però que el «sector no està lligat només al que faci una empresa» i que van tirar endavant els tràmits per poder desenvolupar el sector sud perquè hi puguin anar empreses que generin activitat econòmica i llocs de treball. De fet, apunta que «hi ha més empreses interessades en ubicar-se a la zona». De fet, en el referèndum veïnal celebrat el setembre del 2016, no es va preguntar específicament si es volia la implantació de l'Ikea, sinó si es volia desenvolupar el sector pel que podia significar a nivell econòmic i d'ocupació laboral per la vila.

Fa anys que sobrevola l'opció que Ikea pugui obrir un gran establiment a les comarques gironines arran que la companyia en manifestés el seu interés.

Diversos ajuntaments com el de Girona o el de Figueres van mostrar la seva predisposició, però qui va prendre aventatge va ser Salt, amb un sector sud enorme per desenvolupar i amb la sortida de l'autopista a tocar. Des d'aleshores, el consistori ha fet els tràmits burocràtics pertinents i ara resta a l'espera de la possible decisió de la cadena. Ikea té un punt de recollida de comandes a Riudellots de la Selva.