L'Espai Gironès disposa d'una farmàcia incorporada al sistema de guàrdies

L'Espai Gironès ha reobert les portes aquest mes de juny plenament adaptat al context actual i amb novetats destacades. La parafarmàcia s'ha convertit des de dilluns en farmàcia, dimarts la cadena de moda de calçat esportiu AW LAB hi va obrir una botiga (la primera a les comarques gironines) i alguns establiments han aprofitat el confinament per fer reformes, com la gelateria Dino que disposa d'un local del tot renovat a l'entrada del centre comercial.

La farmàcia està incorporada al sistema de guàrdies i quan li correspongui obrir els clients hi podran accedir per la porta que dona a l'exterior de l'Espai Gironès. El fet d'estar en un centre comercial fa que l'horari d'atenció habitual al públic sigui més ampli (de 9:30h a 22h) i que es posi a l'abast dels clients un servei molt important.

La botiga especialitzada en moda de calçat esportiu AW Lab ha obert aquesta setmana a l'Espai Gironès el primer establiment de les comarques gironines.

I pel que fa a gelateries Dino ha canviat la seva imatge i estètica fent-la més blanca i lluminosa i han ampliat l'oferta. També ha incorporat un sistema de pagament en metàl·lic nou per adequar-se a les mesures de seguretat. Amb aquesta nova imatge l'Espai Gironès renova la que tenia l'entrada principal del centre comercial.

L'Espai Gironès va reobrir el 2 de juny amb les màximes garanties d'higiene i seguretat. Fins ara hi hagut una afluència constant de compradors i s'han respectat totes les mesures obligades, d'ús de mascareta, límits d'aforament i les mesures establertes perquè la compra sigui segura i a la vegada agradable i satisfactòria. "Volem reiterar que estem molt agraïts als nostres clients per la gran confiança que tenen en nosaltres i també amb els propietaris dels establiments per la molt bona coordinació que hi ha i perquè aposten pel centre comercial", ha destacat el gerent de l'Espai Gironès, Pau Jordà. Al centre comercial hi treballen unes 800 persones.