Queixes per la presència d'uns ocupes en un edifici de la Generalitat

La presència de persones a l'interior d'un local que pertany al Departament de Cultura de la Generalitat al Barri Vell de Girona ha provocat la queixa de veïns, vianants i de persones que treballen en edificis propers. Als baixos d'un immoble de la pujada del Rei Martí hi han entrat a viure almenys quatre persones que, segons expliquen veïns de la zona, ho fan en unes «condicions lamentables» i provocant «situacions de risc per a ells i per als veïns» en «no mantenir la higiene ni distàncies de seguretat al pas de la gent».

La situació es repeteix sobretot durant les nits ja que durant el dia solen marxar a altres punts de la ciutat i tornen al local quan es fa fosc. Cada matí apareixen orins en diversos punts visibles del ­carrer per la marca que deixen i per la forta pudor que desprenen i objectes llençats i escampats a la via pública o a l'entrada de l'edifici.

La presència d'aquest grup d'individus es va començar a detectar fa més de dos mesos amb l'inici del confinament per l'estat d'alarma decretat pel Govern per poder combatre l'expansió del coronavirus, i des d'aleshores es manté.

Els baixos són propietat del Departament de Cultura de la Generalitat. Fonts de la conselleria han assenyalat que en el moment que «es va tenir coneixement de l'ocupació del local» el departament «va fer la pertinent denúncia a la comissaria dels Mossos d'Esquadra, demanant les actuacions jurídiques necessàries per deixar lliure el local». En aquest sentit, apunten que ara estan «a l'espera de la resolució judicial». «És un local que estava tancat i pendent d'obres de reforma», apunten.

Problemes en altres punts

Arran del confinament hi ha hagut altres casos d'ocupacions de baixos a la ciutat de Girona que han generat problemes i les queixes dels veïns i vianants. Un altre cas recent es va produir a la zona dels Químics, on fins i tot es va enregistrar en vídeo una baralla i almenys una agressió amb un pal de ferro que va acabar amb l'actuació dels Mossos d'Esquadra i la detenció de dues persones.

Veïns del sector van apuntar que els conflictes i la sensació d'inseguretat s'havien incremetat arran del confinament i de l'habilitació del pavelló municipal de Palau 2 per atendre persones sense sostre per dormir, donar-los menjar i oferir serveis d'higiene.

Els orins els feien a l'exterior i fins i tot es filtraven a l'aparcament que hi ha a sota terra. Dies després de la baralla, possiblement per quedar-se amb el local com a punt per viure-hi, els propietaris van tapiar l'entrada d'aquests baixos aprofitant que no hi havia ningú a l'interior.