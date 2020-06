Vuit detinguts per estafar els amos d'un botiga de compravenda d'or a Girona

Els Mossos d'Esquadra han detingut vuit persones per estafar els propietaris d'una botiga de compravenda d'or i empenyoraments. A més, han recuperat joies per valor de 15.000 euros. Les detencions s'han produït entre el 10 i 12 de juny a Girona. Els arrestats són cinc dones i tres homes, d'entre 24 i 58 anys, de nacionalitats espanyola i hondurenya i veïns de Girona, Salt i Sant Feliu de Guíxols.

La investigació es va iniciar pel març, quan els agents van saber que la responsable d'una botiga de compravenda d'or i empenyoraments de Girona hauria estafat els propietaris de la franquícia, amb diversos moviments econòmics i materials fraudulents.

Els Mossos van constatar que la responsable de l'establiment, durant l'any 2019, s'hauria apropiat de joies empenyorades i comprades per la franquícia. Després, donava aquestes joies a persones afins a ella per tal de revendre-les. A més, els agents també van detectar que la dona havia utilitzat quatre xecs a nom de la franquícia, per un valor total de 9.000 euros, per cobrar-los en metàl·lic amb l'ajuda de dues persones més.

En finalitzar la investigació, els Mossos van detenir una novena persona, relacionada amb un dels detinguts, com a presumpte autor de la sostracció de 500 grams d'or efectuada a la mateixa botiga.