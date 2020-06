Detenen un regidor de Vox de Salt per estafar una botiga de compravenda d'or

L'actual regidor de Vox a Salt Sergio Concepción va ser detingut a finals de la setmana passada dins d'una operació dels Mossos d'Esquadra acusat de participar en una estafa als propietaris d'una botiga de compravenda d'or i empenyoraments al carrer Mestre Francesc Civil, a tocar de la Punxa de Girona.

En total, es van acabar detenint nou persones. Concepción hauria cobrat en metàl·lic, presumtament, alguns dels quatre xecs a nom de la franquícia, per un valor total de 9.000 euros, juntament amb una altra persona, segons ha pogut saber Diari de Girona. Una conxorxa per treure diners de la botiga entre aquesta dona i les dues persones que cobraven aquests xecs.



L'inici de la investigació

La investigació es va iniciar el mes de març, quan la policia va saber que la responsable d'una botiga de compravenda d'or i empenyoraments de Girona hauria estafat els propietaris de la franquícia, amb diversos moviments econòmics i materials fraudulents. Els Mossos van iniciar les indagacions i van constatar que la responsable de l'establiment, durant l'any passat, s'hauria apropiat de joies empenyorades i comprades per la franquícia. Posteriorment, donava aquestes joies a persones afins a ella per tal de revendre-les a tercers i treure'n un profit econòmic, segons van informar els Mossos en un comunicat.

A més, els agents també van detectar que la dona havia utilitzat quatre xecs a nom de la franquícia, per un valor total de 9.000 euros, per cobrar-los en metàl·lic amb l'ajuda de dues persones més. Un d'aquests seria el regidor de la formació ultradretana de Salt.

En finalitzar la investigació, els Mossos van detenir una novena persona, relacionada amb un dels detinguts, com a presumpte autor de la sostracció de 500 grams d'or efectuat a la mateixa botiga.



Nou detinguts de tres municipis

Els investigadors van acabar detenint, entre el 10 i el 12 de juny, vuit persones com a presumptes autores d'un delicte d'estafa, entre les quals Sergio Concepción,i una novena, com a presumpta autora d'un delicte d'apropiació indeguda.

En total són cinc dones i tres homes, d'entre 24 i 58 anys i veïns de Girona, Salt i Sant Feliu de Guíxols, com a presumptes autors d'un delicte d'estafa continuada. Finalment, es van recuperar joies per un valor d'uns 15.000 euros, que han estat lliurades al seu propietari.

Els detinguts, tres dels quals tenien antecedents, van passar el dia 13 de juny a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Girona, el qual va decretar la seva llibertat amb càrrecs.

Sergio Concepción és actualment regidor de Vox. Era el número 2 de la llista i van treure tres representants. Anteriorment ho havia estat de Plataforma per Catalunya (PxC), també com a número 2 de la candidatura, abans que aquesta formació que tenia com a lema «primer els de casa» es disolgués dins del partit de Santiago Abascal. El 2018 va querellar-se contra tres membres de l'Espai Antiracista de Girona i Salt per un delicte d'odi però el jutjat els va absoldre.