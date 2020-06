Girona executa noves mesures per guanyar espai per a vianants i ciclistes

L'Ajuntament de Girona continua executant accions per guanyar espais per als vianants i els ciclistes amb l'objectiu de garantir el distanciament físic i evitar contagis de COVID-19. Per exemple, aquesta setmana les obres de prolongació de la via ciclista del carrer de la Creu i l'ampliació de la vorera de l'avinguda de Sant Narcís, en el tram comprès entre el carrer de Narcís Monturiol i el passeig d'Olot.. Particularment, l'espai per a bicicletes s'amplia perquè, segons l'experiència en altres països, pot créixer el nombre d'usuaris d'aquest mitjà de transport, ja que dona als ciutadans més confiança que el transport públic. Ho assegura el consistori en un comunicat.

Segons l'alcaldessa, Marta Madrenas, aquest conjunt de treballs "són unes obres d'urbanisme tàctic, de menys cost però molt efectives per afavorir la mobilitat sostenible i consolidar aquest nou model que fomenta sobretot el transport no motoritzat, i que arran dels requeriments de seguretat sanitària s'està fent més necessari que mai".

El carril bici del carrer de la Creu, que actualment finalitza al carrer de Joan Maragall, es prolongarà fins a la plaça dels Països Catalans. Avui han començat les obres del darrer tram, és a dir, la connexió amb la rotonda i, posteriorment, es marcarà la resta del carril bici. Està previst que els treballs finalitzin en quatre setmanes, depenent de la pluja.

A l'avinguda de Sant Narcís s'ampliarà la zona d'ús per a vianants, eliminant les places d'estacionament en el tram que va des del passeig d'Olot fins al carrer de Narcís Monturiol. El nou espai es delimitarà amb barreres de formigó (new jerseis) i s'adequarà amb bancs. La zona blava d'aquest punt es reubicarà al carrer de Ramon Muntaner, al passeig d'Olot (entre el carrer del Pare Coll i Ramon Muntaner) i a la plaça de l'Assumpció. I la zona de càrrega i descàrrega es traslladarà al carrer de Ramon Muntaner. Està previst que aquestes actuacions es dugin a terme aquesta setmana, si la pluja ho permet.

D'altra banda, la setmana vinent està previst ampliar l'espai destinat als vianants de la ronda de Sant Antoni Maria Claret, entre els carrers de Joan Maragall i Ultònia. Se suprimirà la zona blava d'estacionament i s'adequarà l'espai amb bancs.

Totes aquestes actuacions tenen com a objectiu garantir el distanciament físic entre persones o bicicletes davant l'increment progressiu de la mobilitat urbana i la transició cap a la nova normalitat després del confinament. Des del 4 de maig, el consistori ha iniciat 15 actuacions d'aquesta tipologia, 11 ja estan finalitzades i 4 s'estan executant. Entre les ja finalitzades hi ha l'ampliació de la zona d'ús per a vianants en diferents punts de la ciutat: a la banda oest de la plaça de Catalunya, al carrer de Tomás de Lorenzana (entre el carrer de Barcelona i Juli Garreta), al carrer de Juli Garreta (entre la ronda de Sant Antoni Maria Claret i Tomás de Lorenzana), al carrer de Santa Eugènia (entre Pere de Palol i la travessia del Carril), a la plaça del Poeta Marquina i al carrer d'Andreu Tuyet i Santamaria.

També s'ha reformat la plaça de Sant Feliu, suprimint les places d'estacionament i instal·lant bancs. A més, s'ha creat una "Zona 30" al carrer de Tomás de Lorenzana, entre la Rutlla i Migdia; i el carrer de Joan Maragall, entre la Gran Via de Jaume I i la plaça de Catalunya, ha passat a ser una via compartida entre vehicles i vianants, amb prioritat per als vianants, i s'ha inclòs un carril bici en sentit plaça de Catalunya. La xarxa ciclista ha crescut també amb el nou carril bici del carrer del Migdia (entre Riu Cardener i Caldes de Montbui) i amb sharrows fins a Emili Grahit. A més, s'han repassat les marques del carril bici del carrer de Santa Eugènia.

"Continuarem fent aquest tipus de treballs en el centre i en els diversos barris. Fins ara la resposta a totes les actuacions està sent molt positiva per part dels usuaris i la ciutadania, i aquest és el millor indicador dels bons resultats d'una aposta decidida per part del govern en un canvi de fons en la mobilitat a la ciutat", ha afirmat la regidora de Mobilitat i Via Pública de l'Ajuntament de Girona, Marta Sureda.

En aquests moments, estan en marxa els treballs d'ampliació de l'espai per a vianants de la ronda de Sant Antoni Maria Claret (entre Joan Maragall i Ultònia) i de l'avinguda de Sant Narcís (entre Narcís Monturiol i el passeig d'Olot). També s'està treballant en l'ampliació del pas de vianants de la plaça de la Reina Sibil·la de Fortià i en la continuació del carril bici del carrer de la Creu.