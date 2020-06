Càritas obrirà els seus centres socioeducatius gironins durant l'estiu

Càritas obrirà els seus centres socioeducatius que té a les comarques de Girona durant l'estiu. L'objectiu és "garantir els drets dels infants i joves" més vulnerables de la demarcació. En aquest sentit, l'entitat oferirà fins a 50 serveis centrats en la gestió de les emocions, el pensament crític, el desenvolupament de les habilitats socials i també el suport en els estudis. Aquest projecte preveu atendre un total de 535 infants i joves vulnerables en 29 municipis de la Diòcesi de Girona. Uns serveis que engloben sessions de suport individual a l'usuari, però també a la seva família, per tal d'evitar que el menor perdi el fil dels estudis. En total, durant la pandèmia, Càritas ha atès 892 infants i joves de diferents edats.

L'entitat ha constatat un "augment de la desigualtat en l'àmbit educatiu en entorns vulnerables" i alerta que fins a 105 dels infants atesos, o bé no tenen connexió a internet a casa seva, o bé no disposen dels dispositius necessaris per seguir les classes, com ordinadors o tauletes. Per això, la directora de Càritas a Girona, Dolors Puigdevall, remarca que "cal donar resposta també durant el període de vacances a les famílies vulnerables que ara acaben un curs del tot anòmal que pot incrementar encara més la desigualtat existent". Puigdevall deixa clar que ho faran respectant les mesures de seguretat establertes per evitar contagis.

Des de l'entitat han detectat situacions d'estrès emocional, com a conseqüència de la situació de crisi i confinament. Tot plegat, asseguren, ha generat por, desinformació i fins i tot situacions de ciberassetjament, en alguns d'aquests menors. El servei telemàtic ha realitzat també intervencions dirigides als pares, mares o tutors, que s'han centrat en detectar necessitats i coordinar-se amb agents del territori per donar-hi resposta.

Puigdevall explica que Càritas ha mobilitzat el voluntariat i ha rebut diversos donatius materials per mirar de reduir la bretxa tecnològica, que no va arribar a cobrir del tot l'administració. A tall d'exemple, l'entitat ha recuperat a Salt (Gironès) una quarantena d'ordinadors i tauletes usades, per entregar-les a famílies vulnerables. A més, l'organització alerta que moltes famílies en situació d'exclusió social no poden acompanyar els processos educatius dels infants en condicions d'igualtat respecte la resta, per la manca d'habilitats, desconeixement de la llengua i "altres factors propis" de l'exclusió social.