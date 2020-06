Girona treu el punt de càrrega de cotxes elèctrics de la Plaça Catalunya pel seu ús «inadequat»

La zona on abans hi havia el punt de recàrrega.

La zona on abans hi havia el punt de recàrrega. Marc Martí

L'Ajuntament de Girona ha decidit retirar el punt de càrrega de vehicles elèctrics que hi havia a la plaça Catalunya en considerar que havia quedat obsolet i que, darrerament, servia més d'aparcament que per a la seva funció original. Aquest va ser el primer aparell d'aquest tipus que es va col·locar a la capital gironina, l'any 2012. Aleshores l'objectiu era fer visible l'aposta de l'Ajuntament cap a una mobilitat més sostenible i per això es va decidir instal·lar-ho en un punt molt cèntric. Posteriorment, l'any 2016, se'n van instal·lar també a Fontajau i Girona 2, que carregaven a una velocitat més ràpida que el de la plaça Catalunya.

El punt de càrrega elèctrica va desaparèixer amb la remodelació recent de la plaça Catalunya «com a primer pas cap a un espai amb preferència per a vianants», segons ha explicat la regidor de Via Pública i Mobilitat, Marta Sureda. La representant municipal ha indicat que també s'ha suprimit la zona blava per reduir al màxim «el trànsit d'agitació». Sureda ha posat de manifest que l'aparell de la plaça Catalunya, que tenia capacitat per carregar dos vehicles al mateix temps havia quedat «obsolet» perquè carregava amb molt lentitud i ha explicat que «a la pràctica funcionava principalment d'aparcament gratuït».

Sobre la possibilitat que es torni a col·locar, ha explicat que estudiaran una altra ubicació, però que en cap cas seria en una zona cèntrica per evitar, de nou, «un mal ús». També ha apuntat que si bé fa uns anys «la idea inicial era la promoció del vehicle elèctric», en la mesura que aquest tipus de vehicle «ha anat guanyant mercat ja no cal promocionar-lo tant». Si l'any 2013 l'Ajuntament només havia concendit 6 targetes per poder utilitzar els aparells de càrrega, l'any 2018 la xifra ja havia pujat fins a 84. A més, el propietari del cotxe no ha de pagar res per carregar el seu vehicle. Ni l'electricitat, que va a càrrec de l'Ajuntament, ni per aparcar (antigament pagaven com a zona blava).

Segons les darreres dades disponibles, en els punts de càrrega ràpida (Fontajau i Girona 2), l'any 2018 es van fer 3.528 recàrregues en total, que suposava una mitjana diària de nou recàrregues. En el punt ràpid de Girona sud s'hi van fer 1.908 recàrregues i en el de Girona nord s'hi van fer 1.610 recàrregues.

D'aquestes, 995 recàrregues es van fer amb targetes de Barcelona homologades a Girona, 1.595 recàrregues amb targetes de Girona, 537 per mòbil amb l'aplicació electromaps i 401 de targetes d'altres ciutats, també compatibles amb el sistema de la ciutat de Girona. Totes aquestes dades corresponien tan sols als punts de Fontajau i de Girona 2, ja que no es disposava de les dades corresponents a la plaça Catalunya.A 31 de desembre de 2018 hi havia 241 vehicles elèctrics donats d'alta a la ciutat de Girona per utilitzar les estacions de recàrrega.