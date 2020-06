Girona obre avui els parcs infantils

Els parc infantils de Girona tancats i precintats de de fa setmanes per evitar la propogació del coronavirus reobriran avui, segons ha informat la regidora de Via Pública i Mobilitat, Marta Sureda.

.

L'Ajuntsament ha pres aquesta decisió després de rebre les directrius de la Generalitat en aquest àmbit. A més, s'ha valorat internament per retirar els precintes i en quines condicions.

Sarrià de Ter ja ha retirat els precintes aquest matí i Salt ho farà dilluns perquè primer vol fer una neteja en profunditat de tota les zones.