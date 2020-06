Girona supera les 800 víctimes mortals a causa de la Covid-19

La Regió Sanitària de Girona va superar ahir les 800 víctimes mortals per Covid-19 des de l'inici de la pandèmia. L'informe del Departament de Salut va notificar ahir 5 noves defuncions, tot i que cap d'elles s'ha produït en els últims 6 dies, que fan augmentar el còmput global fins a 803 persones. D'aquestes, 355 han mort en un centre hospitalari o sociosanitari, 244 en residències, 128 al seu domicili i 76 no estan classificats per falta d'informació.

Pel que fa a casos, en l'informe d'ahir es van notificar 4 nous positius, que augmenten la xifra ttoal a 7.045. D'aquests, 1.651 són persones que s'han infectat en residències per a gent gran. Com a contrapunt positiu, 2.710 persones ja han superat la malaltia i han rebut l'alta hospitalària.



Vuit morts a Catalunya

Les funeràries catalanes van reportar ahir vuit noves morts per covid-19, tres menys que en l'últim balanç del Departament de Salut. Això deixa la xifra global de víctimes en 12.514. A banda, s'han detectat 127 nous casos positius testats, 10 més que en el balanç anterior, i la xifra total puja a 70.460. D'entre les víctimes, 6.829 persones han mort en hospital o en centre sociosanitari, dues més, 4.091 ho han fet en una residència, les mateixes que dissabt, i 793 al domicili, les mateixes, mentre que les no classificades per falta d'informació són 801, sis més. Fins ara hi ha hagut 4.126 persones ingressades greus, cap de nova en les últimes 24 hores, i actualment en són 61, una menys que en el balanç de dissabte.

En les residències de gent gran hi ha 14.917 casos confirmats, quatre més que les dades facilitades per Salut en l'últim balanç, i que suposen el 21% del total. En canvi, pel que fa a morts, les residències suposen el 32,6% de víctimes mortals totals, amb 4.091 de les 12.514.

Per altra banda, 910 professionals de residències estan aïllats per sospita o confirmació, fet que representen 154 menys que l'última xifra que Salut havia facilitat.