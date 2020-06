Les piscines de la Devesa de Girona obren dijous

L'Ajuntament de Girona obrirà aquest dijous, dia 25 de juny, les piscines municipals d'estiu de la Zona esportiva de la Devesa. Ho farà establint tot un seguit de mesures per prevenir contagis de COVID-19. Amb aquesta obertura la ciutat ja tindrà en marxa totes les piscines municipals, després que les de Santa Eugènia-Can Gibert del Pla i de Palau obrissin ja la setmana passada.

"Des del govern el que volem és garantir que amb les mesures de seguretat, confort i distanciament adoptades els usuaris puguin gaudir també aquest any de la piscina", ha afirmat la regidora d'Educació i Esports de l'Ajuntament de Girona, Eva Palau. Les piscines de la Devesa estaran obertes fins l'11 de setembre i només s'hi podrà accedir mitjançant el carnet d'abonat/abonada i amb entrada puntual, ja que s'han eliminat els passis de temporada.

S'establiran torns, un de matí de 10 a 14:30 h i un de tarda de 15:30 a 20 h, amb l'objectiu que tothom pugui utilitzar les instal·lacions. A més, al matí es donarà preferència a les persones majors de 65 anys. Cada torn comptarà amb un aforament màxim de 550 persones per garantir la distància de seguretat recomanada.

Es realitzarà un control de temperatura als usuaris, en el moment d'entrar, i s'haurà de portar mascareta, tant per accedir a la instal·lació com per moure's per l'equipament. Els ciutadans i ciutadanes tindran a la seva disposició gel hidroalcohòlic per desinfectar-se les mans i unes catifes desinfectants per al calçat a l'entrada de l'equipament. A més, s'han establert circuits tant d'entrada com de sortida per evitar l'encreuament entre persones.

Es podran utilitzar els vestidors, però les dutxes estaran fora de servei; només es podran utilitzar les dutxes de la platja de la piscina. Pel que fa a les gandules, aquestes estaran reservades exclusivament a les persones majors de 65 anys.

D'altra banda, s'augmentaran les mesures i freqüències de neteja i desinfecció de les piscines. De les 14:30 a les 15:30 h, quan la instal·lació romandrà tancada, es portarà a terme una neteja i desinfecció dels diferents espais i elements. També s'ha establert un protocol de revisió dels paràmetres de control de la qualitat de l'aigua cada hora.

Aquestes mesures adoptades poden variar al llarg de la temporada d'estiu, en funció de l'evolució de la situació, del funcionament de la instal·lació i de les instruccions de les autoritats sanitàries