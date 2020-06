La piscinal de la Devesa obre les portes amb mesures per evitar contagis

La piscina municipal de la Devesa ha reobert les portes aquest dijous en un dia calorós en què Girona ha arribat als 32º. Això ha fet que molts banyistes aprofitessin per estrenar la temporada i anessin a remullar-se. A l'entrada, però, s'han trobat amb un control de temperatura que no deixaven passar a ningú que tingués febre. Alguns dels usuaris han afirmat que tret del control de l'entrada, una vegada a dins no han notat cap diferència amb altres anys, però que sí que han vist "molta menys gent" que altres anys. Per altra banda, alguns usuaris s'han queixat que durant la tarda d'aquest dijous no els han deixat agafar cap gandula. Segons han explicat, el personal de la piscina només en permet el seu ús durant el matí.

Abans d'entrar, però, han hagut de seguir uns estrictes protocols de seguretat per evitar qualsevol contagi. Només d'entrar, mesuren la temperatura a tots els banyistes. Aquells que superen els 37,5 graus no poden entrar. Amb la calor que feia, però, ha fet que més d'un tingués dècimes i no pogués accedir a la primera. El personal de l'entrada, però, ha demanat a tots aquells que superaven per poc la temperatura que esperessin uns minuts a l'ombra i després la temperatura ha tornat a baixar.

Després, els abonats han hagut d'accedir amb el carnet, en comptes de posant l'emprempta dactilar. Aquesta és una altra de les mesures per evitar qualsevol contagi en els accessos. Una vegada a dins, els banyistes poden accedir als vestuaris per canviar-se, però no poden fer servir les dutxes.

De tota manera, la Gemma Granollera ha destacat que no ha notat "pràcticament cap canvi" perquè una vegada a dins de la piscina la gent ja es pot banyar amb total normalitat. La Gemma és una banyista habitual d'aquesta piscina. Ha assegurat que cada any ve "gairebé cada dia" perquè acaba de treballar a les tres i cada tarda aprofita per remullar-se i llegir estirada a la gespa.

Com ella, l'Elisabet Pérez i la Marina Múrcia són usuàries habituals. Tenen 10 anys i aquest dimecres ja van anar a la platja, però les dues han assegurat que tenien "moltes ganes" de poder tornar a jugar a l'aigua.

Queixes per l'ús de les gandules

La reobertura de la piscina, però, ha aixecat algunes queixes entre usuaris que no han pogut fer servir les gandules. L'Ángela Blanco és una de les usuàries que s'ha queixat perquè habitualment les feia servir però avui els treballadors li han dit que no estava permès. Segons Blanco és "injust" perquè ella pateix obesitat i ha afirmat que té "més dificultats" a l'hora d'estirar-se a la gespa. Igualment que ella, el seu home el van operar fa uns dies i ara li costa estirar-se.Blanco, a més, s'ha queixat que tampoc els deixen portar les gandules de casa.

Segons ha explicat l'Ajuntament de Girona a l'ACN l'ús de gandules està reservat a les persones majors de 65 anys, que habitualment hi van al matí. De fet, el consistori ha detallat que per norma no deixen fer servir les gandules de plàstic perquè sinó les han de desinfectar després de cada ús i portar aquest control és molt difícil. Per això han decidit restringir-ne l'ús a persones amb mobilitat reduïda, com ara la gent de majors de 65 anys.