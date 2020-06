ERC reclama la pacificació del carrer del Carme de Girona

Esquerra Republicana de Catalunya a Girona reclama al govern de la ciutat que pacifiqui el tram del carrer del Carme comprès entre el pont de l'Areny fins a la plaça Catalunya. Els republicans proposen que el nou tram de vorera s'ampliï eliminant les places d'aparcament, calcant el model que ja s'ha implantat al carrer Juli Garreta, l'avinguda Santa Eugènia i la plaça del Poeta Marquina, entre altres.

Així la calçada es convertiria en vorera per tal de garantir la distància mínima de seguretat. Alhora, en algun tram donaria resposta a les necessitats de negocis de restauració que han demanat poder disposar de terrassa a l'exterior a causa de les restriccions provocades per la pandèmia de la Covid-19.

"El vianant ha de guanyar la partida al cotxe", assegura el portaveu Quim Ayats, que recorda que ERC "aposta per un model de ciutat més pacificada, tranquil·la i segura, on els vianants són els protagonistes". En aquest sentit, reclama que siguin permanents molts dels canvis en mobilitat que ara mateix s'estan implementant, i posa com exemple la restricció al trànsit del vial oest de plaça Catalunya. "El govern de Girona està posant en marxa el projecte que des d'ERC ja vam proposar al febrer a través d'una moció: que la plaça Catalunya sigui un espai per a vianants. Volem que aquests canvis es mantinguin", sosté Ayats.

Així mateix, Esquerra Republicana exigeix al govern de Girona que atengui les peticions dels veïns i veïnes del barri de Vista Alegre-Carme que fa anys que reclamen la remodelació del carrer per millorar-ne la mobilitat, disminuir el trànsit i que es converteixi en un espai de passeig pacificat per als vianants que afavoreixi el comerç i la restauració de la zona. És per això que els republicans reclamen al govern que compleixi amb el seu compromís d'executar el projecte de remodelació a l'accés al pont de l'Areny pel carrer del Carme.

Aquesta obra llargament reivindicada suposaria l'eliminació del tram de calçada per convertir-lo en una vorera ampla on només hi passarien a velocitat reduïda els vehicles que tenen aparcament al sector. "El projecte hauria de ser més ambiciós, i que aquesta vorera ampla es perllongués fins a plaça Catalunya", assegura Quim Ayats, que reconeix que "els veïns i veïnes guanyarien en qualitat de vida i dinamitzaria comercialment el barri".