Inauguren una nova estació de la Girocleta a Santa Eugènia

L'Ajuntament de Girona va posar en marxa ahir la nova estació de la Girocleta del barri de Santa Eugènia, que compta amb 21 aparcaments. La parada està ubicada a la rotonda de Santa Eugènia i compta amb suficient espai per ampliar-la si hi ha molta demanda.

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, que va assistir a la inauguració amb la regidora de Mobilitat i Via Pública de l'Ajuntament de Girona, Marta Sureda, va subratllar que el consistori treballa per ampliar la xarxa ciclista. En aquest sentit, va concretar que han encarregat un projecte per estudiar i fer un carril bici que uneixi la nova estació amb el pont de Fontajau.

Amb aquesta nova estació, la ciutat passa a tenir un total de 22 parades i 577 aparcaments individuals distribuïts pels barris de la ciutat. Actualment hi ha 300 bicicletes i està previst incorporar-ne més després de l'estiu. A més, està previst instal·lar una nova estació de la Girocleta al barri de Pedret per seguir així apropant el servei als diferents sectors de la ciutat.