L'Ajuntament de Girona s'il·luminarà durant tres dies amb la bandera LGTBI

L'Ajuntament de Girona se suma un any més a la celebració del Dia Internacional de l'Orgull LGTBI, que té lloc cada 28 de juny, i il·luminarà la façana de l'edifici consistorial durant tres dies. Avui serà el primer dia que s'encendran els focus (de les 21 h a les 6 h) i es repetirà aquesta mateixa acció el dissabte, dia 27 de juny, i el diumenge, dia 28 de juny. La il·luminació simularà els colors de l'arc de Sant Martí.

A més, com cada any, s'ha penjat la bandera representativa del col·lectiu al Museu d'Història de Girona, complint així amb l'acord aprovat entre les forces polítiques en el ple municipal. La insígnia estarà onejant a l'edifici des d'avui fins a l'1 de juliol.

Paral·lelament, el consistori s'ha adherit al Manifest del Consell Nacional LGBTI de la Generalitat de Catalunya amb motiu del Dia Internacional de l'Orgull LGTBI, que porta per títol "Els nostres drets són els vostres drets, el meu orgull és el teu orgull". Podeu llegir el manifest en el següent enllaç.

A través d'aquestes accions, l'Ajuntament vol mostrar el seu suport al col·lectiu i fer pròpies les seves reivindicacions. La regidora de Drets Socials de l'Ajuntament de Girona, Núria Pi, ha destacat la col·laboració entre el consistori i les entitats per tirar endavant tots aquests actes. "Tenim un compromís compartit en la defensa dels drets i llibertats de cadascú, especialment en casos com aquest de col·lectius que s'han hagut de reivindicar durant molts anys per arribar a assolir el reconeixement. Tenim molt de camí encara per recórrer i des de l'Ajuntament de Girona hi donem tot el nostre suport", ha afirmat la regidora.

A més, per aquest cap de setmana s'han organitzat a la ciutat diverses activitats per celebrar l'Orgull LGTBI. Avui a la tarda, a partir de les 18 h, es durà a terme una presentació de llibres a la llibreria Somiatruites; i demà un vermut popular i pintada d'un pas de vianants i un banc a les 12 h a la plaça de l'Assumpció de Sant Narcís. Finalment, el diumenge tindrà lloc una concentració a la plaça del Vi, a les 12 h, i després es farà una marxa per la rambla de la Llibertat cap a la plaça de la Independència, carrer de Santa Clara, pont de Pedra i plaça del Vi. Tant el principi com al final de la manifestació es llegirà un manifest.