El PSC de Girona reclama l'informe sobre el material desaparegut del Bloom

El PSC de Girona reclama al govern de Marta Madrenas explicacions sobre la viabilitat del Bloom i la desaparició de material tecnològic, tal com va avançar Diari de Girona. Els socialistes asseguren que fa 15 mesos que, juntament amb altres grups, van demanar un informe jurídic per conèixer la gestió del centre especialitzat Bloom, situat al Parc Científic i Tecnològic de la UdG i que encara no se'ls ha entregat. El projecte va rebre una inversió d'1,8 milions d'euros cofinançat a través de fons europeus Feder (50%), Diputació (25%) i la UdG (25%). Segons va explicar ahir l'ajuntament, s'està acabant de treballar en l'informe i es presenatrà quan estigui acabat.

En un comunicat, el PSC vol explicacions sobre què va succeïr amb el material gestionat «directament» per l'àrea de Promoció Econòmica per Marta Madrenas abans de ser alcaldessa. La desaparició de material de l'equipament es desprenia d'un decret d'alcaldia del desembre del 2018 en què la tinent d'alcalde de Promoció Econòmica i desenvolupament Local, Glòria Plana, demanava un requeriment al director del Bloom sobre els materials retirats. El Bloom es va inaugurar el 2012 i es preveia que es convertís en una gran oportunitat per atraure empreses europees i talent a Girona

«No van ser capaços de fer funcionar el projecte, el material no va ser degudament inventariat per l'Ajuntament (només es va fer després que es destapés el cas a la premsa), va desaparèixer material i la finalitat amb què varen ser acordats els fons europeus no s'ha complert», recorden els socialistes, que consideren que tot allò que envolta el bloom ha estat un «exemple més de mala gestió». De fet, precisament per l'incompliment de les finalitats se'ls podria reclamar el retorn de la subvenció.

A més, des del PSC recorden que tal com regula el Reglament Orgànic Municipa (ROM) de Girona, si un terç dels regidors del plenari sol·licita informes per escrit aquests s'han de lliurar en un termini de deu dies. En aquest cas s'ha demorat més d'un any. «No hi ha voluntat política de respondre, i ens preguntem si darrera d'aquesta falta de voluntat política, i de l'incompliment reiterat del ROM, hi ha alguna cosa més», que sembren dubtes. Pels soocialistes, és una mostra més de la «deixadesa» i la «desídia constant».