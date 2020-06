La piscina municipal d'estiu de Salt obre dilluns

La piscina municipal d'estiu de Salt obre aquest dilluns sota una sèrie de normatives de seguretat per tal de fer front a la Covid-19 i evitar el contagi. L'aforament estarà limitat i durant l'estiu s'anirà adaptant a les noves situacions que es puguin anar plantejant.

Per tal de poder accedir a la instal·lació durant els torns de banys lliure, s'haurà de reservar prèviament a través de l'aplicació mòbil Uesports que està disponible per Android i iOS.

Els vestidors i les seves respectives dutxes estaran tancats i únicament es podrà accedir a la zona dels lavabos. D'altra banda, les dutxes de la zona de platja de la instal·lació sí que estaran obertes.

La porta d'accés a la instal·lació serà l'habitual però s'habilitarà una sortida per la porta de servei que dóna directament al carrer Miquel Martí Pol per tal que no hi hagi creuaments entre torns. Pel que fa al servei de neteja cal remarcar que serà continu durant tota la jornada.

De dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del matí l'accés estarà restringit a activitats com l'Aguagym per la gent gran, casals d'estiu o campus. Hi haurà tres torns de banys lliures.

Els caps de setmana, sense activitats dirigides ni casals, hi haurà quatre torns de banys lliures.