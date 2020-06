L'incivisme a Santa Eugènia porta l'Ajuntament a reduir l'horari a quatre bars

L'incivisme al parc Núria Terés i a la plaça Santa Eugènia (coneguda com a plaça del Barco) de Girona ha provocat les queixes de molts veïns del barri de Santa Eugènia. Asseguren que els actes incívics a la denominada «frontissa» i a la plaça són reiterats «nit rera nit».

L'Associació de Veïns ha donat suport al malestar dels residents i apunta que els veïns de les dues zones «han de suportar, nit rere nit, fins a altes hores de la matinada, la problemàtica que alguns dels bars de la zona els ocasionen amb sorolls, crits, baralles», entre d'altres.

Des de l'Ajuntament s'assenyala que fa mesos que estan treballant en mesures per tirar endavant que aviat es faran públiques i que, en un primer terme, es farà reduir l'horari a almenys quatre bars de les dues zones.



Primera acció municipal

Així ho assenyala el regidor del barri, Martí Terés, que indica que la darrera queixa des l'Associació de Veïns (feta a les xarxes socials) coincideix amb el mateix dia en què l'alcaldessa, Marta Madrenas, havia informat a l'entitat veïnal «del resultat de la feina que fa mesos que fem amb la Policia Municipal de Girona i que ha de ser una primera solució, amb la reducció horària d'uns quants bars». El responsable municpal espera que «sigui efectiu i anar-ho analitzant plegats».

Alguns veïns però, apunten que no tot es genera a l'entorn dels bars ja que algunes de les baralles succeeixen quan els establiments estan tancats. També hi a persones que reclamen engegar una recollida de firmes per tancar els bars problemàtics.



«No estan fent prou»

Des de l'Associació de Veïns sa'apunta també a «diferents escàndols» que els residents «han de presenciar a diari sense que tinguin el suportde l'Ajuntament i la Policia Municipal». En aquest sentit, l'associació exposa que «no estan fent prou», o que no ho fan «amb la rapidesa necessària, per trobar una bona solució per a la correcta convivència i respecte veïnal», que asseguern que el barri de Santa Eugènia «necessita» per la seva «complexitat».

L'Ajuntament té previst fer aquest dimarts una roda de premsa per explicar, precisament diferents «accions contra l'incivisme» en l'àmbit de neteja i de seguretat al barri.