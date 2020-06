Concentració i crítiques al "racisme institucional" cap als dos joves jutjats

Un centenar de persones s'han concentrat davant el Palau de Justícia per donar suport als dos joves encausats pels disturbis postsentència a Girona. Han desplegat una pancarta amb el lema 'Llibertat Charaf i Ibrahim' i n'han reclamat l'absolució. El seu és el primer dels casos oberts arran de les protestes per la sentència de l'1-O que arriba a judici. Òmnium, l'ANC, la plataforma que dona suport als encausats i la CUP han criticat "el racisme institucional" que han patit els dos encausats, dient que porten ja nou mesos en presó provisional "injustificada i arbitrària" simplement "per la seva nacionalitat". A més, creuen que el judici és un nou capítol "de persecució contra la dissidència i el dret a manifestar-se".