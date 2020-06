Santa Eugènia: Discussions a peu de carrer

Tan sols un segon després que l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, acabés una roda de premsa a Santa Eugènia davant d'uns contenidors per parlar de les noves mesures per fer front a l'incivisme, una persona que havia escoltat les explicacions va començar a parlar a l'alcaldessa. Era la presidenta de l'Associació de Veïns, Natàlia del Campo. «Estem molt decebuts», va etzibar.

La representant veïnal va indicar un reguitzell de problemàtiques existents al barri. Una sèrie d'elements que reiterativament van apareixent en les queixes veïnals des de fa anys i que, per tant, no se solucionen. «Algunes coses no són incivisme, és delinqüència». Va exposar, per exemple, l'existència de pisos ocupats que les màfies aprofiten per rellogar i on hi ha tràfic de drogues, per exemple.

Sobre les escombraries, va recordar que al barri hi ha 79 nacionalitats i persones «analfabetes» i que els nous contenidors no hi ha ni tant sols pictogrames que aclareixin què es permet llençar a cada lloc o un telèfon si algú vol deixar-hi mobles o residus voluminosos. El regidor de Sostenibilitat, Martí Terés, va intentar posar pau indicant que aquests contenidors precisament eren nous i acabats de treure del magatzem i que per això encara no incorporaven pictogrames.

Però del Campo va insistir. Les paraules de la representant veïnal expressant el seu descontent als polítics presents i als mitjans de comunicació va fer que els primers decidissin retirar-se després d'intentar replicar les queixes de la presidenta de l'Associació de Veïns. Però Del Campo va explicar que ella havia estat escoltant sense dir res i que, ara, era el seu torn. I va asenyalar que si hi ha mediadors és gràcies a diners procedents de fons europeus, mentre l'alcaldessa li recordava que qui els contracta és l'Ajuntament.

La representant veïnal va recordar que fa anys que demanen que al barri no hi puguin obrir més bars perquè provoquen malestar. Un altre veí va explicar que hi ha nits que no pot dormir pels sorolls i crits que hi ha al carrer. «A Santa Eugènia no hi ha la qualitat de vida que voldríem». Va assenyalar que quan hi ha baralles i crits en una plaça i truquen a la policia, els agents tarden molt a arribar. Va reclamar als polítics «accions efectives» i va indicar que «estan cansats» i que «han perdut la confiança».

Quan tot s'estava calmant, va irrompre un altre veí indicant que no era de l'Associació si no d'una plataforma i va iniciar-se una discussió entre aquest resident i la presidenta veïnal. Una conversa amb diferents acusacions que va anar, fins i tot, més enllà de les problemàtiques existents al barri per agafar un to personal. Fa uns mesos una plataforma va convocar una concentració de protesta per la inseguretat deixant clar que es desvinculaven de l'Associació de Veïns.

Finalment, Martí Terés i Marta Madrenas van acabar parlant amb tots els veïns presents en una discussió a diferents bandes sobre si es podria fer més o no per resoldre conflictes concrets. Per exemple, l'alcaldessa admetia que faltaven policies (molts s'han jubilat gràcies a una llei estatal) i un veí reclamava fil a l'agulla urgent per obrir la subcomissaria a la frontissa per guanyar en sensació de seguretat.