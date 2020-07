L'Audiència de Girona deixa en llibertat els dos joves jutjats pels disturbis postsentència

La secció quarta de l'Audiència de Girona ha deixat en llibertat els dos joves jutjats pels disturbis postsentència. El judici va quedar vist per a sentència ahir. La fiscalia va mantenir la petició de 9 anys de presó i multes de 7.200 euros acusant els joves d'haver llançat pedres contra una furgoneta de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) dels Mossos d'Esquadra i lesionar dos agents durant els aldarulls de la nit del 16 al 17 d'octubre passat. La Generalitat, com a acusació particular, sol·licita 3 anys i mig de presó. La defensa, encapçalada pel lletrat Benet Salellas, subratlla que la resolució de l'Audiència "és el presagi d'una bona sentència". Els joves estaven en presó preventiva des de l'octubre passat.