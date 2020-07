L'avinguda de Sant Narcís, buida de vehicles per reivindicar un model sostenible

Desenes de persones van omplir ahir l'avinguda de Sant Narcís de Girona en una nova acció de la campanya «Confinem els cotxes. Recuperem la ciutat», que crida els veïns a «recuperar el carrer». Tot i les precipitacions del migdia, que per un moment semblava que podien espatllar la reivindicació, entrada la tarda van obrir-se clarianes i va tallar-se el pas dels vehicles a l'avinguda de Sant Narcís perquè els veïns poguessin sortir a «gaudir del carrer sense cotxes». A la rotonda de la Mare de Déu de Montserrat i escampats per la llarga avinguda, s'hi va poder veure durant tota la tarda, gent a peu, ciclistes i nens jugant. La reivindicació va anar acompanyada de música i els assistents van poder participar en un taller de reparacions de bicicletes.

La campanya, que va llençar-se el passat 13 de maig arreu de Catalunya, agrupa un gran nombre d'entitats i persones per reclamar un desconfinament «amb una reducció dràstica de l'ús del vehicle privat», tal com destaca en un dels seus comunicats l'organització. La primera acció, que tenia també l'objectiu de reivindicar la mobilitat activa, el transport públic i una ciutat lliure de fums, va tenir lloc a Girona i a les principals ciutats catalanes el passat 11 de juny, quan desenes de veïns de l'Eixample de Girona van sortir a tallar els carrers Migdia i Ultònia.

Davant la «manca de resposta de les administracions» a les seves demandes, el col·lectiu va convocar ahir una nova mobilització a Girona, aquest cop a l'avinguda de Sant Narcís per «reivindicar un model sostenible per a la salut pública i planetaria».



«Mesures sostenibles»

Jordi Mateu, de Rebel·lió o Extinció Girona i de GironaPelClima ha assegurat, en declaracions a Diari de Girona, que tot i que l'Ajuntament de Girona estigui començant a fer «algues mesures sostenibles», cal que faci «una aposta real i valenta» per avançar cap a aquest model. Aquestes primeres mesures, que des del col·lectiu consideren insuficients, «les estan barrejant amb mesures que s'han de dur a terme per la nova normalitat», ha declarat Mateu. Per aquesta raó, insisteix que cal que es faci una aposta a llarg termini des del consistori que prioritzi «els vianants que van a peu, amb cadira de rodes, amb cotxets, amb bicicletes i amb transport públic». «La nostra aposta és seguir reivindicant això sortint a recuperar aquests carrers», ha afegit.

«Recuperem la ciutat» també vol reivindicar la integralitat dels barris de Girona. «Les mesures urbanes de l'Ajuntament s'estan fent sobretot al centre de la ciutat, creiem que aquesta reivindicació no té sentit si no es fa des d'una mirada interurbana, per això vam decidir que aquest segon tall el faríem al barri de Sant Narcís», declara Mateu. Algunes de les primeres accions urbanístiques que va fer el consistori van ser a aquest mateix barri, on es van eliminar algunes places de pàrquing per ampliar voreres. Des del col·lectiu insisteixen que el que realment necessita la ciutat és «treure carrers als vehicles i donar-los a les persones».



Xarxa de col·lectius

Jordi Mateu agraeix la bona rebuda de l'Associació de veïns de l'Eixample, on va tenir lloc la primera reivindicació i també la de Sant Narcís. «A mesura que anem rebent propostes anem fent xarxa per sumar col·lectius», ha destacat Mateu. Juntament amb l'associació veïnal del barri, el Grup MIFAS de Girona també ha col·laborat amb la iniciativa.

Anna M. Guillén, que n'és la vicepresidenta i ha assistit a la concentració, ha assegurat que tot i que «és la primera vegada que hi participa personalment» creu que és una acció que té uns objectius molt emparellats amb els de MIFAS, ja que és un tema que «influeix molt en la mobilitat de persones del nostre col·lectiu».

Des de «Recuperem la ciutat» asseguren que seguiran amb aquestes accions fins «que es vegin resultats». De fet, preveuen un altre tall durant aquest mes de juliol. La setmana passada ja van organitzar una pedalada entre Salt i Girona: «Està molt bé que hi hagi Girocleta a Girona però si no connecta amb Salt i Sarrià qui vol venir d'aquests llocs seguirà agafant el cotxe», assegura Jordi Mateu.