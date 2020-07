La Generalitat assegura que treballa per fer fora els ocupes del seu local del Barri Vell

Cotxes i motocicletes de la policia a l'entrada del carrer on hi ha els ocupes.

Cotxes i motocicletes de la policia a l'entrada del carrer on hi ha els ocupes. oriol puig

El Departament de Cultura de la Generalitat assegura que està treballant per tal de fer fora els ocupes que hi ha en un local de la seva propietat a la pujada del Rei Martí del Barri Vell de Girona. Fonts de la conselleria assenyalen que tot el procediment va quedar parat arran de l'estat d'alama per l'expansió del coronavirus que va comportar, entre d'altres, l'aturada dels processos judicials. Expliquen, però, que el 29 de juny van poder reprendre tot el que havia quedat parat. D'aquesta manera, repliquen a l'Ajuntament que fa uns dies demanava al Govern català celeriat per tal de resoldre la presència d'aquestes persones en un immoble de la seva titularitat. «No ens n'hem oblidat i no deixarem enquistar la problemàtica i que vagi en detriment de la ciutadania», apunten.

Veïns i vianants de la zona s'han queixat en moltes ocasions de les molèsties i aldarulls que causen aquests ocupes. Acumulen deixalles i amenacen amb barres de ferro. La policia ha hagut de presentar-se multitud de vegades a la zona. Fonts del Departament exposen que «amb aquestes persones tan problemàtiques i amb comportaments tan incívics no hi ha possiblitat de negociació».

En aquest sentit, la Direcció General del Patrimoni de la Generalitat ha fet una resolució que hauria de servir per donar un termini de vuit dies als ocupes per marxar del local. Si no ho fan, es farà una segona resolució demanant ja l'autorització judicial per tal que els Mossos puguin intervenir per desallotjar-los. Pel mig, però, hi ha l'opció que aquestes persones puguin presentar recurs.