Girona registra un repunt de contagis per coronavirus amb 11 positius

L'últim balanç del Departament de Salut fet públic ahir mostra 11 nous contagis per coronavirus a la Regió Sanitària de Girona. Una xifra que va a l'alça respecte a les dades proporcionades el dia anterior. En total, segons Salut, el coronavirus ja ha deixat 7.148 positius per la pandèmia a Girona. D'aquests, 1.692 s'han donat en geriàtrics.

Quant a defuncions, les dades es mantenen com l'anterior informe, amb 817 d'acumulades. D'aquestes, cal recordar que 364 s'han produït en centres hospitalaris i sociosanitaris i 246 en residències de la gent gran.

També hi ha hagut 129 que han mort a casa seva i els 71 casos restants són de defuncions de les quals Salut encara no té tota la informació per determinar on han tingut lloc.

Finalment, la notícia positiva de l'informe és que quatre persones més que estaven contagiades han rebut l'alta hospitalària. En tota, 2.763 persones han rebut l'alta des de l'inici de la pandèmia a la Regió Sanitària de Girona.

A Catalunya, ahir les funeràries van reportar dues noves morts per Covid-19 a Catalunya, segons l'últim balanç de Salut. Això situa la xifra global de víctimes en 12.586.



400 nous positius a Catalunya

A banda, s'han detectat 400 nous casos positius testats (124 més que en l'últim balanç) i la xifra total puja a 72.860. A la regió de Lleida, amb diversos brots, sumen 155 nous casos i arriben als 3.706.

D'entre les víctimes, 6.869 persones han mort en hospital o centre sociosanitari, 4.098 en una residència i 796 al domicili mentre que les no classificades per falta d'informació són 823 (una menys). Fins ara hi ha hagut 4.157 persones ingressades greus, igual que en les últimes 24 hores, i actualment n'hi ha 44, dues menys.

Pel que fa a la retrospectiva de defuncions, de moment no s'ha reportat cap mort corresponent al 3 de juliol, tot i que aquesta és una dada que pot variar amb els nous balanços que proporcionin les funeràries els pròxims dies. L'1 de juliol es van registrar quatre morts, i el dia 30, set.

Sobre la retrospectiva de positius, se n'han confirmat 55 amb data 3 de juliol, 164 corresponents al dia 2, i 217 el dia 1.

En les residències de gent gran, hi ha 15.041 casos confirmats. Es tracta de set casos més respecte els que va informar el Departament de Salut divendres. A més, 709 professionals de residències estan aïllats per sospita o confirmació, 95 més que l'última xifra. Pel que fa al nombre d'altes hospitalàries des de l'inici de la crisi, n'hi ha hagut 39.848, 66 més de les informades aquest divendres. A la regió sanitària de Lleida on hi ha brots, la retrospectiva de casos dels últims dies registren 29 positius corresponents al 3 de juliol, 78 al 2 de juliol i 113 l'1 de juliol