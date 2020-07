Bicicletada per una mobilitat sostenible

«Recuperem la ciutat» va fer aquest divendres a la nit una nova acció per una mobilitat sostenible a la ciutat de Girona. Mou-te en bici va organitzar una pedalada nocturna de Girona a Salt «per fer de la ciutat un lloc millor». L'objectiu principal de l'acció era reivindicar una mobilitat sostenible i saludable, amb menys vehicles a la via pública. Per això, van convidar gent de totes les edats a fer un recorregut en bicicleta o altres vehicles sense motor, com ara patinets. La recompensa final, un gelat als participants.