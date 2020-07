Incertesa al sector hoteler de Girona pel temor a un rebrot de la COVID-19

La gran incertesa del gremi hoteler provocada pel que passarà en els propers mesos està marcant una de les pitjors temporades del sector. A Girona, de la vintena d'hotels que hi ha, encara n'hi ha tres que no han obert les portes. De fet, l'hotel Ultònia, situat al costat de la Catedral i el Barri Vell, que són dos dels principals punts d'interès de la ciutat, no va obrir fins divendres. Un altre allotjament hoteler gironí que tampoc ha ofert els seus serveis habituals fins aquesta darrera setmana és l'hotel Carlemany, que segons el president de l'associació d'hostaleria, Josep Carreras, és un dels allotjaments que ha tingut un major percentatge d'ocupació. Concretament, el Carlemany va tenir reservades, durant una nit, una quarantena d'habitacions de les noranta que tenien disponibles.

Tot i això, Carreras assegura que la majoria d'hotels estan comptant durant aquestes darreres setmanes amb un 20% d'ocupació de les seves habitacions, un percentatge lleugerament menor al que mostraven durant el mes de juny. De la mateixa manera, i a diferència de fa un mes enrere, s'està començant a recuperar el client de cap de setmana, «ja que fins fa poc només comptàvem amb empresaris que reservaven llit entre setmana», afegeix el president.

A principis de juny, amb l'arribada de la desescalada, només quatre establiments van oferir els seus serveis al públic: l'hotel Europa, el Condal, el Costabella i l'Hotel Museu Llegendes de Girona. La resta d'hotels, amb l'excepció de tres, han decidit durant l'últim mes obrir i fer «un cop de cap» amb l'esperança de rebre alguns turistes amb l'obertura de fronteres i la llibertat de circulació pel territori espanyol. «Encara que ara, amb l'obertura de fronteres, se'ns permeti l'arribada de més clients, això també funciona com a arma de doble fil: de la mateixa manera hi ha més hotels oberts i més competència entre aquests», indica Carreras. Per aquesta raó, des del gremi, tenen clar que no podran comparar les xifres d'aquest any «amb les de les passades temporades ni amb les que vindran».



Reserves immediates

La incertesa del sector hoteler davant un possible rebrot a finals d'estiu es trasllada també als turistes. A l'hotel Europa, on Carreras és el responsable, hi ha hagut un gran nombre de cancel·lacions durant aquesta última setmana. A més, afegeix que totes les reserves es fan «pràcticament el mateix dia o com a molt un o dos dies abans».

Pel que fa al turisme estranger, sembla que arriba en comptagotes a Girona. Gairebé la totalitat de clients que arriben als hotels són de l'estat espanyol, i d'aquests, la gran majoria, provenen de Catalunya. Des del gremi saben que aquesta situació «anirà per llarg», però tot i això es mostren esperançats i optimistes. «És un intent de tornada a la normalitat que sabem que no arribarà del tot fins que existeixi una vacuna que transmeti la calma que la gent necessita», conclou Josep Carreras.