Girona retrà un homenatge a les víctimes del COVID amb un acte a les ribes del Ter

L'Ajuntament de Girona preveu organitzar un acte d'homenatge en record a les víctimes del COVID-19 i de suport a les seves famílies. L'acte també serà un agraïment als diversos col·lectius que es van mantenir actius durant el confinament. Es tracta d'una mostra de solidaritat de la ciutat als veïns i veïnes de Girona que han perdut un familiar durant la pandèmia.

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, i el president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, presidiran l'acte, que tindrà lloc el dimarts dia 14 de juliol, a les vuit del vespre, al parc de les Ribes del Ter, darrere el Pavelló Municipal de Girona-Fontajau. A l'homenatge també hi assistiran tots els membres del consistori municipal, a més d'altres autoritats. L'organització d'aquest acte va ser un acord dels portaveus de tots els grups municipals amb representació a l'Ajuntament.

L'acte començarà amb el repic de totes les campanes de la ciutat, que donarà pas als parlaments en record a les víctimes de la pandèmia. Un cop acabats, totes les persones assistents podran fer una ofrena floral a l'arbre que s'ha plantat en honor a les víctimes. Durant l'acte, els infants del Cor Preludi de Girona interpretaran diverses peces musicals.

El consistori convida totes les famílies de la ciutat que hagin perdut algun familiar pel COVID-19 a participar en l'acte. Per fer-ho, caldrà que prèviament omplin un formulari al web municipal i personal de l'Ajuntament de Girona es posarà en contacte amb elles per informar-les de tots els detalls.

"Aquests darrers mesos, hem viscut un episodi molt dur. Com a ciutat hem reaccionat de manera ràpida, responsable i solidària per reduir la presència del virus i també per ajudar tothom qui ho necessitava, però lamentablement molta gent ens ha deixat. Ara és el moment de recordar-los i d'acompanyar les seves famílies en el dol.

També de fer un homenatge a totes les persones i col·lectius que durant aquesta pandèmia han treballat com mai per la salut de tots nosaltres. És important que, com a ciutat, ens trobem i que tots junts, plegats, dediquem una estona al record dels qui ja no hi són i a l'agraïment a qui tant ens ha ajudat", ha volgut destacar l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas.