ERC pressiona l'Ajuntament de Girona perquè reforci la neteja als carrers on hi ha "botellons"

El grup municipal d'ERC a Girona assegura que ha "aconseguit millores significatives en l'àmbit de la neteja dels carrers a la ciutat". Totes elles formen part del paquet de propostes que els republicans han fet arribar al govern de JxCat del nou plec d'inversions anuals de 900.000 euros prevista a Girona+Neta. Una de les queixes veïnals que exposen que s'ha atès en aquest paquet de mesures son les relacionades amb els anomenats "botellons".

ERC indica que ha "aconseguit" que, a partir d'ara i a tota la ciutat, s'incrementi la neteja viària per trobades i festes imprevistes en espais públics. "El servei es reforçarà amb un peó especialista i un vehicle auxiliar els matins dels dissabtes, diumenges i dilluns per recollir tot el que s'ha abandonat a la via i als espais públics", concreta la regidora republicana Annabel Moya. Alguns dels sectors que se centrarà la neteja serà els Jardins Ignasi Bosch, Parc Núria Terés, la plaça de Santa Eugènia, el carrer Figuerola, Bonastruc i entorn, plaça Federico Fellini, Mirador del carrer de les Dones, Jardins dels Germans Maristes o el Parc Mas Masó, entre altres.

Alhora, ERC indica que aposta per reforçar a tota la ciutat la recollida de residus a l'entorn dels contenidors. El primer pas endavant es farà als barris de Santa Eugènia i Sant Narcís, que per la seva densitat de població necessita una actuació més immediata. Així doncs, part de la nova partida de 900.000 euros pressupostada es destinarà a reforçar aquest servei durant els 7 dies a la setmana i amb dos equips de matí i tarda a través d'un vehicle auxiliar. A més, en aquests dos barris es realitzarà una neteja dels contenidors i de la seva ubicació amb aigua un cop al mes.

"Amb aquestes noves clàusules hem aconseguit un pas endavant en les peticions veïnals dels barris de Santa Eugènia i Sant Narcís", assegura el portaveu d'ERC Quim Ayats, que avança que: "exigirem que aquestes millores en neteja a les zones de contenidors s'ampliïn a tota la ciutat en el pròxim plec d'inversions a Girona+Neta". "Cal un replantejament del model de neteja a la ciutat", adverteix el portaveu republicà, que afirma que "per tenir una ciutat neta, cal un nou contracte perquè l'actual està desfasat i no cobreix les necessitats de la ciutat".

Així mateix, ERC manté que segueix apostant per les persones, i més ara amb el context de crisi social i econòmica que està vivint la ciutat. "Hem prioritzat l'ampliació de la plantilla de Girona+Neta per davant de la compra de nova maquinària", assegura la regidora Annabel Moya. Concretament hi ha previst la contractació de sis peons que s'incorporaran en breu