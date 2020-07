Queixes dels veïns per un «cementiri» de cotxes a Pedret

Coberts de fulles, amb la carrosseria plena de pols i un, fins i tot, amb els vidres trencats, les rodes punxades i estacionat en contra direcció: aquest és l'estat d'alguns cotxes que es troben aparcats al carrer Pedret de Girona. «Hi ha més de 7 cotxes i alguns ja fa més de 2 anys que estan aquí. Això és com un cementiri de cotxes», es queixa un dels veïns d'aquest barri. Aquests vehicles estacionats a la via pública durant llargues temporades ocupen permanentment algunes places de pàrquing, donen mala imatge i a més, a la llarga, poden convertir-se en un perill per als ciutadans.

Fonts de l'Ajuntament i de la Policia Municipal asseguren que tenen constància de l'existència de diversos vehicles abandonats a la ciutat; tot i això, apunten que el procés per treure'ls de la via pública és «llarg» i que es va fent «a mesura que es pot», assenyalen des del cos.



Vehicles desballestats

Centenars de vehicles són retirats cada any de la via pública i, per diversos motius, acaben al dipòsit municipal. La majoria ho fan per estar simplement mal aparcats durant actes concrets al carrer, per estacionar allà on està prohibit o per fer-ho de manera que perjudiquen la mobilitat. En ocasions els propietaris d'alguns d'aquests cotxes del dipòsit no els reclamen. Altres vegades, després de passar mesos al carrer sense moure's amb signe evidents d'abandonament, acaben essent retirats de la via pública per la grua. I tampoc són reclamats.

La gran majoria són turismes que acaben essent desballestats perquè es fan malbé a la via pública i ja no s'arreglen. Abans d'acabar a la planta de desballestament, però, cal un llarg procés burocràtic per deixar clar que s'ha intentat localitzar el seu propietari. Les últimes dades de l'Ajuntament, actualitzades l'any 2018, comptabilitzen 3.896 vehicles retirats de la via pública durant tot l'any. Pel que fa als vehicles que acaben desballestats, és a dir, aquells que no són reclamats per ningú quan se'ls emporta la grua i acaben abandonats al dipòsit municipal hi ha molta diferència d'actuacions segons l'any. En el passat la quantitat era molt elevada, amb xifres superiors als 800, comptant cotxes, bicicletes i altres tipus de transports. Va passar, per exemple, l'any 2007. Tot i això,altres anys la xifra no ha arribat als 200 vehicles desballestats.