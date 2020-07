Jutgen dos acusats que s'enfronten a 46 anys de presó per violar en grup una noia a Girona

L'Audiència de Girona jutja aquest dimecres dos acusats que s'enfronten a 46 anys de presó cadascun per violar en grup una noia a Girona la matinada del 21 de gener del 2017. Segons l'escrit d'acusació de la fiscalia, tres homes van agredir sexualment la víctima cap a les cinc de la matinada a la zona del pont de la Font del Rei. Un dels atacants no ha pogut ser identificat. El fiscal acusa cadascun dels processats d'un delicte d'agressió sexual com a autors i de de dues violacions més com a cooperadors necessaris. També els acusa de robatori amb violència per endur-se el mòbil de la noia. La víctima ha declarat a porta tancada durant més d'una hora i els processats ho faran al final del judici, a petició de les defenses.