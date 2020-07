Sarrià de Ter acull una campanya especial de donació de sang el 13 de juliol

Sarrià de Ter s'ha sumat al conjunt de municipis que han ofert els seus espais per garantir les donacions de sang a Catalunya durant aquests dies. El 13 de juliol, el Local Social de Pla de l'Horta comptarà amb un espai de donació de 17.30 a 21 hores. Abans d'anar-hi cal que els donants reservin hora des del web.

La crida es realitza en un moment crucial, ja que amb la reducció dels contagis i malalts als hospitals s'han reactivat les operacions i tractaments ajornats durant els darrers dos mesos.

Durant la donació se seguiran les mesures de prevenció i seguretat, com disposar de gel esterilitzant, s'haurà de guardar una distància mínima d'un metre amb la resta de persones i hi haurà un bolígraf d'un sol ús per emplenar el qüestionari, entre d'altres.