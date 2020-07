Tres nois fan una estrebada a una dona de 77 anys a Salt i la fereixen greument

La zona del barri vell de Salt on es va produir el robatori

La Policia Local de Salt i els Mossos d'Esquadra busquen els tres implicats en un robatori violent al barri vell de la vila. La víctima, de 77 anys, va resultar ferida de gravetat ja que va caure a terra a conseqüència de l'estrebada que li van perpetrar tres joves. La dona encara està ingressada a l'hospital Santa Caterina de Salt, on s'està recuperant de les ferides.

Arran del robatori violent, va patir una fractura del còccix i unfort cop al cap.

Els autors dels fets van fugir ràpidament després de cometre el robatori violent que es va perpetrar diumenge passat a la nit. Va succeir pels volts de les dos quarts de deu de la nit al carrer Llarg del Barri Vell de Salt.

La dona viu per la zona i tres individus la van abordar, segons va explicar a la policia, li van «arrencar» la bossa de mà sense cap mena de mirament. La van fer caure a terra i van fugir corrents amb el botí.

Testimonis dels fets van avisar els efectius d'emergència i fins al lloc s'hi desplaçar la Policia Local de Salt i el SEM. Els efectius van atendre la dona i l'ambulància la va traslladar fins a l'hospital Santa Caterina de Salt, on encara roman ingressada arran de la fractura del coxis.

La Policia Local de Salt, juntament amb els Mossos d'Esquadra estan buscant els tres autors dels fets. De moment no s'ha localitzat però la policia disposa d'imatges que s'estan analitzant per poder resoldre el robatori amb violència comès el cap de setmana. Se sap que són tres joves.

Alerta per la gent gran

Aquest tipus de robatoris violents són més habituals a les ciutats. Sovint els lladres per robar bosses de mà escullen gent d'edat avançada perquè saben que els costarà molt més reaccionar o fer força alhora de defensar-se, si és que poden.

Però els ancians també són objecte de robatoris de les joies que porten. Alguna vegada els lladres empren la violència i en d'altres no. És el cas que va afectar una dona d'edat avançada la setmana passada a Besalú. La víctima, de 85 anys, estava caminant per l'avinguda de Lluís Companys, a ple centre de la població, i una dona jove se li va acostar.

Aquesta va començar-li a parlar i sense que la dona se n'adonés ja li havia pres el braçalet d'or que portava. La lladre que va cometre el furt va fugir corrent i va pujar a un cotxe que l'esperava aturat a poca distància. En aquest cas parlem dels robatoris que s'anomenen de la falsa abraçada, «carinyoses» o «teletubbies». També són sovint víctimes d'estafes, en ser més vulnerables. Per exemple, hi ha persones que els enreden quan treuen diners al banc o d'altres que es fan passar per revisors.