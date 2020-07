La reforma de la incineradora de Campdorà començarà tres anys després d'aturar-ne l'ús

L'Ajuntament de Girona ha anunciat que d'aquí a uns mesos s'iniciaran les obres de renovació de la incineradora de Campdorà. Serà quasi tres anys després que s'aturessin per aquests treballs. Fins ara, asseguren que s'han realitzat alguns passos previs necessaris per a l'execució del projecte, com la determinació dels lots a licitar i la redacció del calendari. Tenen previst que a l'octubre es realitzin els treballs d'enderroc i desmuntatges i, a finals d'any, l'ampliació del fossat i la substitució dels ponts grua.

També, de cara a l'any vinent, es treballarà en l'execució d'un nou forn-caldera, així com en la contractació de l'adquisició de la nova turbina, del sistema de condensació i d'instal·lacions auxiliars. El muntatge i posada en marxa de tots aquests equips es durà a terme entre el 2021 i el 2022. Durant aquests dos anys també es milloraran les naus i s'adequarà el sistema de control a tots els canvis previstos. Finalment, el 2023 es farà la comprovació per a la posada en marxa de la planta a mitjans d'any.

Totes aquestes actuacions formen part del projecte actualitzat per adaptar-se a la decisió de la Comissió Europea sobre les millors tècniques disponibles per a la incineració.

Les instal·lacions gironines van tancar per reformes a finals del 2017 per començar a realitzar algunes de les anomenades «actuacions prioritàries», establertes en el projecte d'obra anterior. El seu tancament va suposar un increment d'un 7% en la taxa anual de residus dels gironins, ja que aquests havien de ser transportats fins al Centre de Tractament de Residus del Vallès Occidental, situat a Vacarisses, per ser incinerats.



L'argument de la llarga aturada

Marti Terés, regidor de Sostenibilitat i Participació, explica que aquestes primeres obres que es tenien previstes no van poder-se iniciar perquè l'Agència de Residus de Catalunya (ARC), que els hi havia subvencionat més de 6 milions i mig d'euros pel desenvolupament de la reforma, va denegar la sol·licitud de pròrroga de finalització de les obres que s'havia demanat des del consistori.

Terés explica que la reforma anava endarrerida i que quan la pròrroga va ser denegada, la planta ja feia un temps que estava aturada. «A més, no s'havia seguit el manteniment del sistema i es requeria algunes actuacions immediates perquè no hi hagués risc que se superessin els paràmetres d'emissions. Amb totes aquestes condicions, semblava poc prudent tornar a posar la planta en funcionament», conclou el regidor. Al llarg dels mesos, amb l'arribada del canvi de la normativa europea, el projecte acordat va veure's «desfassat».



Increment en la subvenció

«Calia incloure totes les novetats necessàries en el projecte perquè la reforma ens servís per tenir una planta el més moderna possible, i l'allargament dels terminis es compensa per aquestes modificacions que hi hem incorporat i que són en benefici del medi ambient», afirma el regidor. Aquesta modificació comporta un increment d'11,6 milions d'euros respecte del cost inicial, arribant a un total de 38,5 milions d'euros (IVA inclòs), dels quals ja se n'han executat 2,2 milions. Aquesta despesa serà finançada totalment per l'ARC a través d'una subvenció de 36,3 milions d'euros. Està previst que, si tot va bé, la reforma de la incineradora de Campdorà finalitzi a mitjans del 2023. L'objectiu principal és convertir aquesta infraestructura en «una planta de valorització energètica de residus.»

Aquesta modificació del projecte s'haurà d'aprovar en el ple municipal del pròxim dilluns dia 13 de juliol.