Girona aposta per la recollida de brossa porta a porta i els contenidors intel·ligents

L'Ajuntament de Girona dedicarà més de 900.000 euros des d'ara fins a l'octubre en millores tecnològiques al servei de neteja. L'objectiu és avançar cap al model de recollida porta a porta. Es tracta d'un romanent del contracte actual, que no s'ha fet servir per fer soterrar contenidors tal com estava previst, ja que, segons el regidor de Sostenibilitat de l'Ajuntament de Girona, Martí Terés, no eren prou «eficients». Terés ha explicat que una de les inversions que faran serà en la compra de contenidors intel·ligents que instal·laran al barri de l'Eixample per tal de repetir la prova pilot de la plaça Catalunya. Se n'instal·laran 30 en els quals cada dia es recollirà un tipus de deixalla.

Es tracta d'una aposta del consistori per tal de «testejar mesures» de cara al nou contracte de neteja que s'ha de signar l'octubre vinent. A més dels contenidors, també s'adquirirà maquinària com desbrossadores, una bicicleta elèctrica (per utilitzar com a vehicle auxiliar de neteja) o bufadors. Tot plegat, amb una inversió de 912.000 euros. Terés assegura que més enllà de la partida de millores actual, «els canvis que ara es plantegen serviran també per testejar les solucions que agafarien més protagonisme en el model de neteja futur de la ciutat».

L'objectiu del consistori és aconseguir la implementació del porta a porta a tota la ciutat els propers anys, tal com ja es fa al barri de Sant Daniel. «Hem d'anar cap a aquest model, no només perquè ens ho demana Europa, sinó perquè és el que nosaltres volem i creiem que hem de fer», ressalta el regidor. Precisament, en matèria de recollida d'escombraries, s'ampliarà el sistema porta a porta als barris de Campdorà i de la Pujada de la Torrassa, i es farà un estudi previ per implementar-lo a Montjuïc. A més, es reforçaran els serveis de neteja i de recollida en diversos punts del municipi.

Concretament, s'incrementarà la neteja de forma general als barris de Sant Daniel i de Sant Ponç amb un dia addicional de feina a la zona; la neteja dels contenidors i del seu entorn als barris de Santa Eugènia i de Sant Narcís; la neteja posterior a reunions i trobades imprevistes a la via i espais públics amb abandonament de residus, i la recollida de paper, cartró i envasos lleugers en contenidors laterals d'arreu de la ciutat.

Per acabar, el consistori durà a terme campanyes de sensibilització i d'educació per fomentar la recollida selectiva i la separació de residus enfocades tant a la ciutadania com als negocis i comerços de la ciutat.



Una partida «ineficient»

Els diners que l'Ajuntament farà servir en aquesta inversió sortiran d'una partida de l'actual contracte que no s'ha fet servir. En concret, aquests 912.000 euros estaven previstos per fer el soterrament de contenidors, però el regidor explica que fa temps que es van adonar de la «poca eficiència».

En aquest sentit, Terés ha explicat que per recollir la brossa els camions necessiten anar equipats amb una maquinària especial. El regidor ha defensat fer efectiva la inversió, ja que un cop caducat el contracte a l'octubre no haguessin pogut fer-ho.



La dotació pressupostària

Terés ha reconegut que per tirar endavant totes aquestes mesures, a més d'altres necessàries per poder anar a un sistema íntegre de porta a porta caldrà una «important dotació pressupostària». Actualment, l'ajuntament hi destina 15 milions d'euros, una xifra que Terés diu que «pot créixer lleugerament» però en cap cas disparar-se.

Amb tot, el regidor de Sostenibilitat deixa clar que «hi ha capacitat econòmica» per fer la inversió en el nou contracte gràcies a la taxa d'escombraries. «Si volem atendre totes les peticions de servei, hauria de créixer, però tampoc gaire perquè la partida ja és molt important», ha assenyalat.