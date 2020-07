L'amenaça fa efecte: Benvingudes, mascaretes!

Els gironins, que no ens toquin la cartera. L'amenaça de sanció per tots aquells qui no duguin mascareta va fer efecte ahir i la gran majoria de gironins va tapar-se el nas i la boca correctament, un costum que en els darrers temps s'havia perdut. De sobte tothom en tenia i la lluïa i eren ben pocs els qui desafiaven l'estrambòtica normativa catalana de salut que hauria de servir per sancionar els qui no en duguin amb multes de cent euros. Això sí, sempre amb les seves excepcions.

Si els policies municipals de Girona haguessin sortit a caçar infractors haurien tingut algunes dificultats. Vaja, que les arques municipals no s'haurien inflat. De fet, segons van assenyalar fonts municipals, l'ordre donada era sobretot que «sensibilització i informació». Qui sap si en realitat no està clar quin article de quina llei podrien esgrimir per denunciar el possible infractor. No els agents de la policia de Girona, sinó a tot Catalunya.

Seguint pràcticament d'amagat un binomi de policies a la zona de la plaça Catalunya, es podia comprovar que els agents aturaven ciutadans que detectaven sense l'estri tapaboques o que el duien mal posat. Els explicaven que era obligatòria i com ho havien de fer per dur-la correctament. Un vianant va assegurar als agents que justament ara -aquelles casualitats- anava a la farmàcia a comprar-ne. Els policies van anar al cotxe que tenien aparcat a pocs metres, van agafar-ne una i li van donar perquè pogués anar a comprar-la ja protegit. Ell hi aniria resguardat i, per si no ho sabia, estaria respectant els treballadors, que tot va de protecció i de salut.

També es veien alguns grups d'entre dues i cinc persones on tots anaven protegits excepte un. A totes les colles sempre n'hi ha un que és o vol ser diferent. O dos d'antagònics. El graciós i l'estúpid. Potser caldria reactivar la campanya de « Póntelo, pónselo», que tot va de protecció i de salut. Ara mateix, la policia només actuaria en casos «molt flagrants». Per acumulació d'infraccions simultànies- algú que estigués per exemple orinant, sense samarreta i sense mascareta- o perquè se l'enxampés reiteradament o perquè es mofés dels agents quan l'aturessin.

Un dia però, ser de «sucre» es pot acabar i poden començar les denúncies a tort i a dret si es detectés un relaxament o algú -des de dalt- manés posar una marxa més. Que tot va de protecció i de salut.

Per als partidaris de la mascareta ahir era un goig observar detalladament la multitud d'exemplars diferents que hi ha. Una fauna. I més perquè la picabaralla entre les diferents faccions independentistes ha impedit que aparegui una mascareta amb estelada que triomfi unitàriament i converteixi més de la meitat dels gironins en clons. Tampoc n'hi ha de grogues. «Que l'independentisme està en hores baixes ho demostra que quatre mesos després de la pandèmia no hi hagi una competició per veure qui fa la mascareta amb l'estelada més hortera», deia un conegut a Twitter.

Conduir sense cinturó o casc

Els detractors tenen però encara vies d'escapatòria davant de la terrible imposició. Iniciar una campanya com aquella exitosa batejada com a #NoVullPagar als peatges de les autopistes o fer-se el simpàtic amb una excusa estudiada ja des de casa «per si emparen» davant d'un policia i que no detecti que li prens el pèl, si no és calb. Com quan conduïes el cotxe sense cinturó o la moto sense casc i topaven amb un control policial. Hi ha gent que no la voldrà «perquè no». Ni a la tardor o a l'hivern encara que fos una mascareta peluda, folrada o tèrmica.

Amb tot això, si la cosa ha de durar molt, caldria que es comencessin a plantejar ajuts per poder comprar mascaretes que no tothom és ric i no tothom s'atrevirà a acabar demanant-ne com si fos una cigarreta. Que una cosa és vici i l'altra salut. I amb això no s'hi juga. Que tot va de protecció i de i salut.