Madrenas afirma que la gestió de les «tres grans crisis» del darrer any no ha aturat l'acció del govern de Girona

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha afirmat que la gestió de les "tres grans crisis" del darrer any no ha aturat l'acció del govern municipal. Primer les mobilitzacions contra la sentència del Tribunal Suprem que condemnava els líders independentistes, després el temporal Gloria i, finalment, la pandèmia han "condicionat" aquest primer any de mandat però Madrenas defensa que "no han estat una excusa per continuar gestionant el dia a dia de la ciutat amb eficiència". Madrenas remarca que, durant aquest temps, han pogut impulsar projectes importants per a la ciutat i preparar-se per la previsible crisi econòmica i social provocada per la sanitària.