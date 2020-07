Salt i els municipis de l'entorn demanen més agents per a la comissaria de Mossos de la vila

Els alcaldes i alcaldesses de Salt, Aiguaviva, Bescanó, Fornells de la Selva i Vilablareix han demanat més agents per a la comissaria de Mossos d'Esquadra situada al municipi de Salt.

La reivindicació dels batlles (Jordi Viñas, Salt; Josep Pinsach, Aiguaviva; Xavier Vinyoles, Bescanó; Sònia Gràcia, Fornells de la Selva i David Mascort, Vilablareix) l'han fet arribar als representants de la conselleria d'Interior i dels Mossos d'Esquadra a través d'una carta signada per tots ells i elles.

Concretament, reclamen que la Unitat de Seguretat Ciutadana dels Mossos d'Esquadra de Salt esdevingui una ABP i no una comissaria de districte i que, al mateix, s'augmenti el nombre d'agents fins als 60. A hores d'ara n'hi ha 41, una xifra que es considera del tot "insuficient".

Els afectats recorden que durant els darrers anys ja han alertat en diverses ocasions de "l'alarmant manca d'efectius" que pateix la USC saltenca, una problemàtica que no s'ha resolt.

L'alcalde de Salt, Jordi Viñas, insisteix en el fet que "els agents dels Mossos no només donen cobertura a Salt sinó que també ho fan a quatre municipis més de l'entorn: Aiguaviva, Bescanó, Fornells de la Selva i Vilablareix. En total som més de 43.000 habitants". En aquest sentit, els alcaldes i alcaldesses recorden que, per exemple, l'ABP de la comarca del Pla de l'Estany està dotada de més efectius dels que actualment hi ha a Salt.

Situació complexa

A la carta enviada al conseller d'Interior, Miquel Buch, al secretari general d'Interior, Brauli Duart i al director general dels Mossos d'Esquadra, Pere Ferrer, també es recorda que "el volum de requeriments, rebuts i atesos a Salt i als municipis del seu entorn, és molt important i fa anys que denunciem la carència de la USC de Salt però mai ha estat resolta".

Els signants reclamem que de la propera promoció de Mossos, una part d'aquests serveixi per cobrir les necessitats de la comissaria perquè "està clar que amb els efectius actuals no es pot assumir la càrrega de treball que han de suportar per tots els municipis que han de cobrir", afegeix Viñas.

Des de Salt també alerten que el 112 deriva molts serveis a la Policia Local, un fet que està provocant una sobrecàrrega de treball al cos municipal.