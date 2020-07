El ple insta el govern de Girona a "congelar" el projecte per reconvertir la Casa Pastors en museu d'art

El ple de Girona insta el govern municipal a "congelar temporalment" el projecte per reconvertir la Casa Pastors en el Museu d'Art Modern i Contemporani i destinar els diners d'inversió previstos a la formació i la creació cultural. La moció, presentada per Guanyem Girona, ha rebut catorze vots a favor (sumant-hi el suport del PSC i de Cs) i tretze en contra (del grup d'ERC i dels regidors de govern de JxCat). Una altra moció que també ha prosperat al ple d'aquest dilluns ha estat la presentada per ERC que proposa estudiar la remunicipalització de la gestió dels aparcaments soterranis quan acabin les concessions actuals. Hi ha votat a favor tots els regidors excepte els dos de Cs, que s'han abstingut.