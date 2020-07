Ajornat al setembre el Firatast de Girona i el Girobeer pels rebrots de COVID-19

L'empresa Incatis ha decidit ajornar la celebració del Firatast i Girobeer per al proper mes de setembre. La celebració de les dues fires estava prevista del 16 al 26 de juliol a la Devesa. Des de l'organització, asseguren que han fet «un esforç important» durant els darrers mesos per poder dur a terme aquestes dues fires i «donar suport així als establiments de restauració» però es considera que «el més important en aquests moments és protegir els nostres expositors i els nostres visitants, així com la ciutadania en general», i per aquest motiu s'ajorna la celebració al proper mes de setembre.