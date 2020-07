Casal d'estiu per a joves amb necessitats educatives especials a Girona

Quinze famílies deGirona que tenen infants i jovent amb necessitats educatives especials participaran aquest estiu al Projecte Respir. Es tracta d'una iniciativa impulsada per l'Ajuntament com a alternativa als casals d'Educació Especial, que aquest any no s'han dut a terme per la impossibilitat de garantir les condicions sanitàries actuals, establertes com a conseqüència de la pandèmia generada per la COVID-19.

El servei es va posar en funcionament el primer dia de juliol, coincidint amb l'inici dels casals d'estiu i durarà tot aquest mes. L'equip municipal que treballa en la gestió dels casals d'estiu ha estat diverses setmanes preparant el servei i organitzant trobades entre els infants i els seus monitors i monitores amb l'objectiu que les activitats es desenvolupessin de manera òptima des del primer moment.

El regidor de Joventut, Carles Ribas, ha destacat el valor d'aquesta iniciativa: "aquest any la complexitat de l'alerta sanitària ens ha obligat a organitzar de manera diferent els casals, i vam tenir molt clar que havíem de mantenir en la mesura del possible l'oferta per als nens i nenes d'Educació Especial. És un col·lectiu amb el que hem de ser més sensibles i més compromesos que mai, perquè els usuaris puguin gaudir com la resta d'infants d'una oferta pública de lleure a l'estiu en aquest context del coronavirus. Ens hi hem adaptat, els resultats estan sent molt positius i n'estem molt satisfets".

El funcionament del projecte consisteix en una trobada de dues hores diàries entre un monitor o monitora i un únic infant dels que participen en el casal. Durant aquesta estona fan activitats per la ciutat com visitar museus, anar a biblioteques, fer gimcanes, visitar parcs o senzillament passejar. L'objectiu principal del projecte és donar l'oportunitat a aquests infants de viure experiències diferents, connectar amb l'entorn i generar noves relacions personals.

El fet que els infants, la família i l'equip de monitors s'hagin conegut abans de començar el casal ha permès tenir en compte els interessos i gustos de cada persona usuària a l'hora d'organitzar les activitats previstes i personalitzar l'experiència dins la mesura possible, per exemple anant a veure un partit de bàsquet o visitant indrets concrets de la ciutat.

Els participants al Projecte Respir són residents a Girona, tenen edats compreses entre els 4 i els 18 anys i durant l'any estan inscrits en escoles d'Educació Especial, on habitualment cursen també el casal d'estiu.