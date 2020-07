Joan Bosch Rossell

L'Amic l'excursionista, el muntanyenc l'exveí del barri vell de Girona, en Joan casat amb la M. Teresa Bartrina, fill del carrer nou de Girona i després i actualment veí de La Rodona, on els seus pares havien tingut una fabrica de sabó, ens va deixar en aquests moments del confinament i sobtadament d'un atac de cor.

Joan han passat uns dies d'ençà que vostè de sobte i sense donar temps a res va dir adéu a la vida ens va deixar en aquells moments on la gent que tant estimava no va poder estar al seu costat això va causar un gran dolor a la M.Teresa i als cinc fills que tenia.

Joan vostè va lluitar i aconseguir perquè no es canviés el nom del carrer Progrés ja que era per definir les hortes i les 7 cases.

Ara de mica amb mica es fan petites cerimònies i han ofert un espai per poder dedicar unes paraules als que ens varen deixar en uns moments tan especials.

Joan des de aquest petit record avui li dic. A REVEURE AQUí MAI L'OBLIDAREM. DESCANSI EN PAU.

* Mª Carme Ribas i Mora - Filla dels fundadors de la desapareguda Granja Mora

