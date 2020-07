Els joves de la tancada a la UdG denuncien que el sistema continua «expulsant» migrants

Els 36 joves migrants que van protagonitzar la tancada a la UdG veuen com una "victòria parcial" haver aconseguit allotjament. Però critiquen que el sistema continua "expulsant" migrants i els aboca a viure al carrer quan compleixen la majoria d'edat. De fet, el col·lectiu que els dona suport diu que hi ha hagut altres vuit nois que han patit aquesta situació en plena pandèmia. Els joves també diuen que, en alguns casos, haver aconseguit pis no ha estat fàcil, perquè han patit situacions de "racisme social". Ara, el col·lectiu que els dona suport recorda que el lema que els va portar a tancar-se va ser 'Pa, sostre, papers i treball' i, per això, reclama que els nois tinguin accés al mercat laboral i se'ls garanteixi el permís de residència.