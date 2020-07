JxCat recorda que el complex del Wellness està pendent de sentència

El ple municipal de Girona va debatre ahir sobre la situació del gimnàs que hi ha al costat del parc del Migdia després de l'aparició d'informes de secretaria i intervenció de l'Ajuntament que van detectar irregularitats en la concessió administrativa per a l'explotació de l'equipament esportiu O2 Centre Wellness.

Una concessió que, segons va recordar el portaveu del grup municipal de CiU, Carles Ribas, està pendent de sentència. «Esperarem a aquesta resolució per analitzar-ne les conseqüències i, després, actuar al respecte», va afirmar. Ribas va indicar que la concessió es va fer en governs anteriors i que va ser precisament la CiU d'aleshores qui va apuntar les possibles irregularitats que podien provocat que la concessió fos nul·la. Des del PSC es va recorda que CiU i ara JxCat govrnen des del 2011 i que hi ha informes del 2017 on s'advertien d'incidències. Guanyem va reclamar un acte per informar-ne els veïns, un informe detallat i estudiar la reversió de la concessió.