Salt organitza activitats alternatives a la festa major

Salt celebrarà entre el 24 i el 26 de juliol la proposta cultural i festiva Saltfæstiu, una programació adaptada a les condicions de seguretat que imposa la Covid-19. Organitzat per l'Ajuntament de Salt ha comptat amb la col·laboració de la Comissió de Festes, de les entitats del municipi i de La Mirona. També té el suport de la Diputació de Girona. Salt doncs, no tindrà barraques, atraccions o concerts després de la suspensió de la Festa Major, però sí actes populars i culturals per celebar Sant Jaume.

El Saltfæstiu neix amb propostes de mitjà i petit format, amb artistes de proximitat i amb espectacles per a tots els públics i totes les edats. El cartell ha estat dissenyat per Delphine Labedan, coordinadora de l'Escola Municipal de Belles Arts de Salt.

Cal esmentar que tots els actes són gratuïts, amb aforament limitat i amb inscripció prèvia a la web de la vila (a partir del dimecres 15 de juliol).

Pel que fa a la ubicació dels espectacles, l'objectiu ha estat portar els actes a diferents barris de Salt per tal d'evitar aglomeracions i apropar la programació arreu. Les actuacions i activitats es faran respectant totes les normes de seguretat que exigeixi el protocol.

La regidora de Cultura i Festes de l'Ajuntament de Salt, Núria Heras, explica que "Saltfæstiu és la proposta cultural alternativa que, respectant totes les mesures de seguretat per fer front a la Covid_19, ja vam anunciar quan vam decidir suspendre la Festa Major. Aquest cap de setmana cultural, farcit d'actuacions i activitats, és un nou granet de sorra que aportem al món cultural, un dels sectors que més està patint la crisi del coronavirus".

Concurs Engalana el teu balcó

Saltfæstiu també inclou el concurs Engalana el teu balcó que consisteix en penjar una fotografia a Instagram utilitzant l'etiqueta #balcosaltfaestiu i on aparegui el balcó, finestra o porta de tothom que hi vulgui participar. Les dues fotografies que més agradin rebran com a premi un sopar per a dues persones en un restaurant del municipi

Mesures de seguretat

Saltfæstiu s'organitza sota tota una sèrie de mesures de seguretat que s'adapten a la normativa vigent per fer front i evitar el contagi de la Covid_19. En aquest sentit, des de l'Ajuntament es recorda que és obligatori l'ús de mascareta per entrar a qualsevol recinte, s'ha de fer ús dels gels hidroalcohòlics que hi haurà a l'entrada de tots els actes i que s'ha de mantenir la distància de seguretat d'1,5 m entre persones que no pertanyin a la mateixa unitat de convivència

D'altra banda, l'Ajuntament de Salt també es reserva el dret d'anul·lar tots els actes o fer les modificacions pertinents de protocol i de canvi d'horaris en aquells casos que sigui necessari per garantir la seguretat dels seus organitzadors, artistes i els seus participants. En cas de pluja quedaran anul·lades totes les activitats d'exterior.