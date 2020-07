Un treballador d'Hinojosa passa per davant de la zona de la depuradora a la fàbrica de Sarrià de Ter

Hinojosa encara la recta final del pla per acabar amb les pudors a la fàbrica de Sarrià de Ter (Gironès) i vol enllestir-lo al setembre. La companyia diu que ara les fortors es concentren en un determinat punt de la depuradora, on s'han instal·lat uns filtres provisionals de carboni actiu en espera que passat l'estiu arribi la solució definitiva. El gerent d'Hinojosa, Manuel Orero, concreta que la inversió que s'hi ha destinat ja supera els 3 milions d'euros. Orero diu que, tot i que pugui semblar que s'ha trigat a actuar, "en realitat hem anat bastant ràpid". El gerent també subratlla "l'aposta ferma" d'Hinojosa per Sarrià, que ja ha començat a processar cartró a la planta amb l'objectiu que la fàbrica gironina abasti tots els processos de producció.