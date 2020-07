Comencen les obres per convertir un tram del carrer Freser en una plaça

Les obres de millora del carrer del Riu Freser de Girona que tenen per finalitat convertir el tram comprès entre els carrers de Santiago i de Sant Isidre en una plaça han començat aquesta setmana. Els treballs consistiran a eliminar el carrer asfaltat que actualment separa les dues places existents a banda i banda i unir-les creant un espai únic per a vianants. D'aquesta forma, els cotxes desapareixeran en aquest tram i també els aparcaments que hi ha. L'empresa adjudicatària del contracte ha estat Aglomerats Girona SA per un import de 141.045,98 euros (IVA inclòs) i està previst que les obres durin cinc mesos. Les actuacions responen al diàleg amb l'Associació de Veïns Pla de Palau – Sant Pau per aconseguir disposar d'un nou espai que es convertís en una plaça per al barri. El nou indret comptarà amb espais verds, espais de pas i jocs infantils.