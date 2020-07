Un lladre agredeix un taxista amb un cúter al cap per robar-li la recaptació

Un jove taxista de Girona que feia un servei va acabar ferit la matinada de dilluns després que un client l'acabés atacant amb un cúter al cap i a les mans mentre li reclamava la recaptació de la jornada. Els talls van deixar abundant sang al lloc de l'assalt, a la zona del Güell de Girona, i l'agredit va haver de ser traslladat a l'hospital Josep Trueta, on se li van haver d'aplicar diversos punts de sutura al cap i als dits per aturar l'hemorràgia.

«Soc viu de miracle», va indicar el noi. Prefereix mantenir l'anonimat per por i, fins i tot, ha deixat la feina de taxista que feia tan sols tres dies que havia començat. El cúter que li va obrir el cap i dos dits va arribar a estar apuntant al coll i allà un tall hauria resultat fatal. De fet, a la cara també va acabar amb talls.

Tot va començar quan passaven alguns minuts de la mitjanit. El taxista va agafar un client, jove i amb mascareta, a la zona de Correus. Li va explicar que s'havia deixat les claus i va demanar que el portés fins al carrer Canonge Dorca, al barri del Güell-Devesa. El vehicle va pujar pel carrer Santa Eugènia i va fer el gir cap al carrer indicat.

A mil·límetres del coll

Allà, el suposat client va iniciar l'assalt. Li va demanar tots els diners que tingués al vehicle posant-li l'objecte tallant a pocs mil·límetres del coll. El taxista va intentar sortir del cotxe com va poder però el lladre va aconseguir fer-li diversos talls al cap, a la cara i en alguns dits mentre el conductor intentava defensar-se.

El ferit va caure per terra i va començar a cridar demanant ajuda. Una persona que caminava pel carrer va sentir-ho i es va encarregar de trucar a la policia. El lladre encara va estar remenant uns moments per l'interior del taxi buscant diners però va acabar fugint a tota velocitat per evitar ser enxampat per la policia. El noi ferit va ser traslladat en ambulància al Trueta per tal que li tapessin les ferides, alguna de les quals afectava diverses venes. Al carrer, el bassal de sang va quedar visible diversos dies. Els Mossos estan investigant l'atac per intentar detenir el lladre.

«Estem exposats cada dia»

«Estem exposats cada dia», lamenta un company del gremi, cansat que els taxistes siguin un dels blancs preferits de persones violentes que els atraquen a la recerca de diners aprofitant molts cops la nit o la soledat entre l'assaltant i víctima que proporciona un vehicle. Ara, a més, amb la mascareta, els lladres poden tapar-se prèviament sense aixecar sospites en no tenir visible la cara.