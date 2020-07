Nou operatiu policial contra el frau elèctric al barri de Font de la Pólvora de Girona aquest dijous. Els tècnics d'Endesa inspeccionen els comptadors de diversos carrers, custodiats per agents dels Mossos d'Esquadra i de la Policia Municipal de Girona. Es tracta d'un operatiu que afecta zones on estava prevista la sectorització, el projecte que va tirar endavant l'Ajuntament i que preveu treure els comptadors fora de l'edifici per tal d'evitar que afecti tot el carrer. Les inspeccions, però, també han afectat zones on no estava prevista aquesta mesura. Aquest operatiu arriba després que l'Ajuntament de Girona impulsés des del febrer passat controls diaris, aleatoris i de menor envergadura al barri per tal d'evitar el frau elèctric.

Els tècnics han comprovat que diversos comptadors estaven cremats per les sobrecàrregues provocades arran de les punxades. Un cop detectat on hi havia el frau, la policia ha anat notificant als inquilins de l'habitatge la infracció, si bé en molts casos no han obtingut resposta.

Els talls de llum en blocs de pisos de Font de la Pólvora és un problema constant del barri i que ha generat queixes entre bona part dels veïns. Això ha fet que el consistori engegués una campanya per tal de regularitzar la situació d'aquells domicilis que tenien la llum punxada i que provocaven talls de llum.

A través del projecte de la sectorització el govern municipal pretén minimitzar les afectacions, ja que ha de permetre que només quedi a les fosques aquell bloc de pisos on hi ha una sobrecàrrega provocada pel frau.

La iniciativa de la sectorització va començar al carrer Mimosa amb la instal·lació d'armaris metàl·lics als davant de cada edifici, a dins dels quals hi ha els fusibles. A partir d'aquí, el consistori ha anat estenent la mesura a d'altres carrers del barri.